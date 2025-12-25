解決少子化危機 陳菁徽提議：家庭存1元 政府幫存1元

國民黨立委陳菁徽認為，少子化已是國安危機，情況年年加劇，今年的出生人口數已經要跌破10萬，過去的社會救助思維，應該擴大辦理，改成普惠型的制度。（陳菁徽提供／張睿廷台北傳真）

藍綠白皆提出希望帳戶概念的概念政策，受到各界討論。國民黨立委陳菁徽認為，少子化已是國安危機，情況年年加劇，今年的出生人口數已經要跌破10萬，過去的社會救助思維，應該擴大辦理，改成普惠型的制度。

衛生福利部其實早在2017年就通過「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，想要協助弱勢的少年兒童來協助資產累積、教育投資。現有的制度，是政府提供1萬5000元的啟動金，到18歲以前，家長得替孩子自行擇定每月存款500元、1000元或1250元(每年最高儲蓄1萬5000元)。政府每半年會依據家戶自存款金額提供1：1相對提撥款。

尤其兒少帳戶過去辦理並不理想，推動至今，只有六成民眾參加。陳菁徽參考新加坡的兒童發展帳戶（CDA），政府會主動幫每一位新生兒開戶，這會大大降低繁瑣的流程，所以新加坡的開戶率高達97％。

陳菁徽建議，要提供年輕爸爸媽媽有誘因，應該要考慮將弱勢孩童的對存比例提高，譬如說家長每存一元，政府就存兩元，至於一般家庭，則一樣維持一對一的對存制度。甚至如果弱勢家庭無法儲蓄，未嘗不可由政府來制度化的協助存入。

財源方向，陳菁徽也指出，財政面向也絕對不會是大問題，一般戶的對等提撥，僅需要花政府500億左右，而弱勢戶的加倍提撥，也僅需花費50億，而考量到新生兒是年年僅少，未來公務預算的開支，只會越來越好，財政上是絕對可以負擔的。

陳菁徽強調，這是一個應對少子化的大戰略，可以大大減緩爸爸媽媽協助孩子累積教育、創意基金的焦慮，財源上也是風險可控，甚至會倒吃甘蔗，至於是否要將這筆基金，請財政部進行穩健投資，則可以再行研議。

