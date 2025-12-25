解決少子化 林志嘉：要改變「不生」風氣

兒福聯盟董事長林志嘉說，金錢誘因雖能吸引父母，但要解決少子化，長期來看還是要改變社會風氣。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）日二度合體，共同開記者會宣布，將提案推動設立「台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account）」，0到12歲小孩第一年先存入5萬元，之後逐年存1萬元，希望等到小孩年滿18歲後，可以有一筆30萬元到50萬元收入，鼓勵父母生兒育女，解決少子化議題。兒福聯盟董事長林志嘉說，金錢能提供短暫誘因，但要解決少子化問題，仍有待扭轉社會風氣。

林志嘉接受《NOWNEWS今日新聞》訪問說，少子化是各國都會面臨的風險，美國總統川普也推出「川普帳戶」，鼓勵父母多生育，國家可以幫忙養，讓想生的父母可以不用擔心育兒經費，台灣今年新生兒人口可能難以突破11萬人，比起各國都更為嚴峻，朝野立委都提出類似政策，這是好的方向。

不過林志嘉說，完全依賴國家養，國家每年又需要編列預算，也會是負擔，另一方面，有些人不想生，並不是因為經費問題，尤其是高收入、高學歷的頂客族，因為把小孩當成負擔，寧願不生小孩，對於這樣的父母，金錢的誘因就有限。

林志嘉說，過去台灣把生兒育女當作社會責任，但現在的社會風氣已經改變，不婚不生的人太多，要完全扭轉這樣的觀念，需要長時間重新培養，也需要更凝聚社會共識，政府編列經費協助育兒，短期之內會有效果，長期來看，還是需要改變父母的觀念，把兒女當資產，願意生，才能改善少子化的問題。

