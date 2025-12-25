解決少子化！黃國昌、鄭麗文共推「台灣未來帳戶」

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（25）天共同宣布推動「台灣未來帳戶」（Taiwan Future Account,TFA），期盼從制度面解決少子化問題，接下來在野黨將在立法院推動特別條例，規劃12歲以下孩童每人一次性存入5萬元、政府每年再提撥1萬元，18歲前不得動用。

0-12歲以下孩童「先存5萬」 政府每年再提撥1萬

耶誕節當天，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌兩人要共推「台灣未來帳戶」，為0-12歲孩童存下人生第一筆資金，今天合體舉辦記者會，有共識要從根本解決台灣少子化問題。

廣告 廣告

藍、白兩黨將在立法院推動「台灣未來帳戶特別條例」，透過制度性儲蓄，強化青年長期發展，12歲以下孩童每人一次性存入5萬元，並在接下來的時間，政府每年再存入1萬元，而基金運作方面將採「委託經營、穩健投資」模式，投資標的以追蹤台股大盤為主，而這筆錢就是給小孩18歲後使用。

藍白兩黨推TFA。圖／台視新聞

黃國昌表示，家長不相對提撥到18歲的時候，他累積的資產大概34萬，家長若存5000元大概就有45.7萬，年均報酬率6%加以計算；鄭麗文則說，孩童本人18歲以後才能夠動用這個帳戶裡面的錢，喊話總統賴清德、行政院長卓榮泰不要因為是在野黨提的就不副署、不執行。

遭疑「逾越行政權」 黃國昌嗆：特別條例立院範疇、這問題不難

不過第一階段試辦13年經費預計達3841億，外界質疑會不會出現「立法權逾越行政權」問題，對此黃國昌直言，特別條例就是立法，什麼時候台灣的民主憲政特別條例是由行政權來立的，這個問題應該沒有那麼困難。

民進黨立委郭國文則提出，「轉大人ETF」在孩童10歲之前由政府、家長每月各出1200元，主張從孩童出生便進行長期投資，他表示看到國民黨陸陸續續提出相對應概念，歡迎國民黨拿香跟拜。搶救少子化國安問題，推孩童投資帳戶，朝野青年政策再交鋒。

台北／桑輔成、彭以德 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

蔡英文悼念北捷攻擊案死傷 鄭麗文：提高聲量讓賴清德如鯁在喉

國民黨首波縣市長提名3+1出爐！ 鄭麗文聘王金平最高顧問「駁不合」

押寶未來之星？蔣萬安快閃雙城論壇 上海方「非常理解」