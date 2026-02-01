解決山區廢棄物亂象！苗栗擬變更特定用地 拚收受量最大化

苗栗縣各處山區經常發生不肖業者濫倒營建裝潢廢棄物，圖為苗栗縣警苗栗分局三義分駐所員警近日查獲濫倒裝修廢棄物案。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣各處山區經常發生不肖業者濫倒營建裝潢廢棄物，苗栗縣長鍾東錦在最近一次縣務會議上，請求18鄉鎮市公所研議提供2至3處空間，作為營建廢棄物分類之用，並請環保局、水利處、地政處等相關單位積極研議具體方案，協助縣內小型裝潢、 土木包工業者，有合規、合法處理場，從根本來解決濫倒廢棄物問題。

環保局長陳華盛表示，營建工程產出的廢棄物包含「營建混合物」及「土木或建築廢棄物混合物」，經查縣內處理「營建混合物 」再利用機構共3家，分別為福宏土資場、佳生企業及富佑土資場，以收受工程施工建造、建築拆除、裝修工程及整地刨除所產生的事業廢棄物，但苗栗縣目前尚無「土木或建築廢棄物混合物」的公民營處理廠。

廣告 廣告

苗栗縣長鍾東錦在最近一次縣務會議上，請求18鄉鎮市公所研議提供2至3處空間，作為營建廢棄物分類之用。圖為苗栗市西山垃圾掩埋場。（謝明俊攝）

環保局為了解及管制營建混合物流向，確保廢棄物去化無虞，於民國114年12月1日邀集3家再利用機構開會研商，請再利用機構配合加強收受縣內小型工程產出的營建混合物，並確實依規進行再利用及申報，環保局並制定「苗栗縣營建混合物產生源隨車證明文件」，提供家戶裝潢修繕或小型工程產出營建混合物清運時使用。

水利處則報告，後龍鎮龍城公有土石方資源及營建混合物堆置處理場委託經營案，廠商因土地、中央政策與法令規定申請不訂約，已沒入押標金不予決標，用地再依未來規畫需求另作他用。

地政處則說明，作為營建廢棄物分類使用的土地，其使用應符合非都市土地使用管制規則的規定。若以容許使用方式申請，則依甲、乙、丙、丁種建築用地、農牧、林業、礦業及窯業用地，有廢棄物資源回收貯存設施的容許使用項目，因許可的內容有所不同，應由各目的事業主管機關依相關規定審認。建議選擇面積在2公頃以下適宜的公有土地，擬具興辦事業計畫報核後，辦理變更編定為特定目的事業用地方式處理，除可節省申辦時間及經費外，亦可使收受容量最大化。請各鄉鎮市公所提供適宜土地的區位、面積等客觀條件，再由地政處提供相關地籍圖資以供參考。

更多中時新聞網報導

許承傑誇劉冠廷有戲

范怡文、林俊逸合作鮑比達稱「最難挑戰」

法規不合時宜 學者籲政府監管