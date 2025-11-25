解決山區通訊死角！邱議瑩要求NCC統合各部會 卓榮泰承諾了

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨立委邱議瑩今（25）日在立法院交通組施政總質詢中，以「山區通訊安全」為主軸，向行政院長卓榮泰、NCC代理主委陳崇樹提出精進建議方針。她直言，通訊死角將造成生死差距，要求行政院立即介入、統合跨部會資源，徹底改善壽山、財山等地的通訊失聯問題。





邱議瑩表示，近日參與高雄市消防局特搜訓練活動時，第一線人員明確反應，山區救災最大的挑戰，往往不是地形，而是通訊無法覆蓋，直接影響定位、求救、通聯、人命救援；她並舉2020年中鋼主任於柴山登山失聯超過5天、最終失救的悲劇，痛批「通訊死角不只是便利問題，而是攸關生死的安全問題」。

即便壽山國家公園距離市中心極近，但仍屢屢出現訊號盲區。邱議瑩指出，NCC雖設有「山區通訊品質計畫」，但壽山、柴山多屬偏遠與限制性開發地區，牽涉國防部、林務署、交通與電力等基礎設施協調；然而NCC與電信業者雖在壽山設置若干「通訊熱點」，卻沒有增加基地台數量，改善效果極為有限。

卓榮泰也認同這樣的說法，並強調「這不是一般收訊問題，而是登山安全問題」；同時卓揆指示，若現有基地台不足，「就應該再加」，並承諾責成NCC立即統合林務署、國防部等跨部會權限。

邱議瑩要求NCC對全台山區「全面盤點、全面盤查」，不能只處理單點改善；對此，卓榮泰於院會中要求NCC「強力要求各大電信業者通力合作」，並強調應把「本服務的精神」徹底落實。NCC也具體說明，邱議瑩所關心的地區，已於去（2024）年7月後取得國防部同意設站，死角改善中。

最後，邱議瑩強調，政府應以民眾登山安全為最高優先，不能讓同樣的失救悲劇再度發生。NCC亦承諾將親自前往會勘，確保改善措施落實。





