解決市民十項生活問題 林岱樺提出AI新政

▲立委林岱樺今天舉行政策說明會，盤點居住、交通、長照等十項市民苦惱問題，並提出導入AI的解決方案。現場並由青農代表與年輕情侶代表提問。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 立法委員林岱樺今(17)日舉行政策說明會，盤點居住、交通、長照等十項高雄市民苦惱問題，並提出導入AI的解決方案。林岱樺強調，她要提出史上最易懂、最有感的政見，讓市民聽得懂，而且相信她們做得到。透過簡潔文字搭配短片，說明AI如何改善市民痛點，林岱樺希望政策不僅是要聽得懂，更要做得到，讓市民好住、好行、好生活。

▲林岱樺強調她已經準備好，懇請鄉親在電話民調上支持，讓她用執行力打造高雄成為全國第一的AI智慧城市。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

現場由主持人引導青農代表與年輕情侶代表提問，表現年輕人買不起房、租到社宅卻住不久的焦慮，以及通勤路不平、交流道塞車、找不到停車位等日常痛點。

面對市民直球提問，林岱樺回應：「科技來自人性、政見來自民意！我會拿出執行力，撇除意識形態，從市民生活的問題出發，提出改善的解方！」

林岱樺也指出，國道匝道紅綠燈是塞車關鍵，並提出具體時程：「岱樺如果當選，四年內，她會建設一個沒有紅綠燈的中正路交流道！」並結合智慧科技推出「即時停車資訊系統」，擴大高雄的智慧停車格，讓用路人快速找到停車空位。她也承諾將透過公車、清潔車偵測道路坑洞，24小時內完成修復。

在農業缺工問題上，林岱樺主張設置「智慧農機合作社」，農友可租借機器人進行採摘、鋤草與搬運。在偏遠長照問題，她提出智慧手環串連9家市立醫院，並結合無人機送藥服務。

在年輕人居住問題，林岱樺主張大量興建社宅，結合智慧管理服務，並鬆綁租期限制，讓青年成家住得更長久。在市民擔心的空品問題，她主張在公車、捷運、路燈加裝空氣濾淨科技。

林岱樺強調，今天記者會提出十項全國第一的AI新政，都是可以用數據和科技驗收的工程。林岱樺強調她已經準備好，懇請鄉親在電話民調上支持，讓她用執行力打造高雄成為全國第一的AI智慧城市。

