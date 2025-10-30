解決廚餘山！環境部成立「去化前進協調所」

非洲豬瘟中央前進應變所30日召開記者會。（馮惠宜攝）

非洲豬瘟中央前進應變所30日召開記者會，環境部環境管理署副署長林左祥表示，環境部已成立「廚餘去化前進協調所」，希望能妥善處理因非洲豬瘟禁止廚餘養豬所產生的大量廚餘。

行政院長卓榮泰30日三度到設於非洲豬瘟中央前進應變所視察，他在致詞時提到，為協助解決廚餘去化問題，已成立處理廚餘的「前進指揮所」；林左祥解釋，院長所說的是，「廚餘去化前進協調所」，協調所將針對短期與中長期方案分別規畫，短期內除透過堆肥與生質能源方式處理外，如量能仍不足，將以焚化及掩埋方式因應；中長期則將強化生質能源、堆肥及其他替代技術，如利用黑水虻等生物處理方式。

林左祥指出，協調所每日將邀集各縣市政府及專家學者會議，研商後續廚餘去化及防疫策略，尋求兼顧環保與防疫的短中長期解決方案。他也提醒，台中市霧峰及后里地區曾出現野豬足跡，沙鹿更屬潛在野豬棲息地，應特別注意廚餘掩埋場周邊安全，建議設置電幕器或物理性圍籬防止野豬接近。台中市政府回應已著手辦理相關設施。

