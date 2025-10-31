解決廚餘有機廢棄物 南投推廢棄物資源化中心BOT案

（中央社記者吳哲豪南投31日電）南投縣府今天公告，為解決縣內廚餘及有機廢棄物處理問題，以BOT方式推動南投縣有機廢棄物資源化中心；縣府表示，資源化中心由民間投資興建及營運，興建期2年及營運期20年。 為有效改善南投縣內廚餘及有機廢棄物處理問題，縣府以BOT（興建營運移轉）方式辦理招商，由民間投資興建及營運「南投縣有機廢棄物資源化中心」，負責處理一般廢棄物及一般事業廢棄物中的廚餘與有機廢棄物。

縣府表示，有機廢棄物資源化中心包含利用厭氧消化技術產生沼氣發電等資源循環技術及相關所需設施，能有效改善廚餘及有機廢棄物去化問題，提升有機廢棄物處理效能。

縣府說明，非洲豬瘟爆發後，廚餘禁止養豬，廚餘去化受影響，目前南投市、竹山鎮及魚池鄉已有堆肥設施，可自行處理每日廚餘；集集鎮利用黑水虻幼蟲分解廚餘；草屯鎮則加工成雞飼料使用，不過其他鄉鎮廚餘去化仍有困難，需協調外縣市民間堆肥場協助處理。

縣府表示，有機廢棄物資源化中心土地面積總計約7423平方公尺，本案許可年期為興建期2年及營運期20年，期盼透過民間參與強化專業營運，兼顧環境保護、在地就業與產業永續，實現公共建設效益與地方共榮目標。（編輯：龍柏安）1141031