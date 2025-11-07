解決急診壅塞 留觀床改專屬病床擬明年上路

台灣急診壅塞問題嚴峻，衛福部長石崇良今天(7日)表示，衛福部將參考國外做法，預計明年推動急診「短期停留單位」，也就是將現行的留觀床改為獨立的空間，讓需要接受治療的病患擁有較好的照護品質，也解決住院需求，進一步紓解急診壓力。

衛福部長石崇良7日出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」，並以「醫療政策的未來挑戰」為題發表專題演講。針對急診壅塞問題，石崇良提出三大面向、10項精進策略。

石崇良指出，在院前分流部分，除了日前上路的假日輕急症中心(UCC)，衛福部也鼓勵基層醫療假日開診、提升居家醫療，以及家醫夜間、假日處置能力。在院內診斷、處置部分，衛福部也已於今年5月調整急診支付、加成，將急診的留觀護理費提高為住院的9成；接下來希望改善急診觀察床的制度與照護品質，明年將參考國外急診「短期停留單位」的模式，讓需要接受治療的患者在急診有獨立空間，醫師與護理師給付則比照急性一般病床。他說：『(原音)所以接下來我們就希望把這個short stay(短期停留)，不是observation unit(觀察單位)，我們把它變成short stay unit(短期停留單位)。有些病人如果能夠在急診1、2天就處理好了，也不見得一定要住院了，這個也是對醫療資源的有效運用。那在這個short stay的過程當中，把他的照護品質做好。』

石崇良進一步說明，過去急診「觀察床」的概念是等待診斷後安排住院或轉院，未來則要提升為讓患者可獲得治療與照顧，如肺炎病患可先在急診打抗生素，若病況未惡化，就可回家接受「在宅急症照護」(ACAH)或接受「門診靜脈抗生素治療」(OPAT)。

至於住院、離院部分，石崇良說，衛福部也已調整加護病房與住院給付，並自今年7月、8月起分別推動在宅急症照護計畫(ACAH)與門診抗生素治療計畫(OPAT)，以分散住院需求；其中，門診抗生素治療推動2個月以來，已吸納17%住院病人，有效分散住院的壓力。(編輯：楊翎)