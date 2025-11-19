解決投資美股3痛點 純網銀推碎股免千元

▲解決投資美股3痛點，國內純網銀推出美股碎股免千元投資方案，即可入手輝達、微軟等熱門股或SPY、QQQ等ETF，「一站式」定期定額可天天投，（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 國內投資人透過銀行買美股常面臨3大痛點，為讓小額投資人也能輕鬆參與全球頂尖企業的成長，國內純網銀首發「美股碎股交易」服務，主打「最低不用台幣千元」，即可入手輝達（NVDA）、微軟（MSFT）等熱門股或SPY、QQQ等ETF，並可透過紀律投資享受複利帶來的最大效果、長天期累積，打造自己的未來年金，邁向財務自由。

將來銀行觀察，國人透過銀行投資美股常面臨3大痛點，第一是投資金額門檻較高，手頭上的小額資金要累積到更多才能進場投資；二是市場的波動幅度加大，較難掌握資產價格的相對高點及低點；三則是手續費用較高，無法讓進場投資的資金充分發揮100％的複利成效。

不過，將來銀行今（19）日宣布，攜手兆豐證券推出「美股碎股投資方案」，降低投資門檻「台幣千元有找」，無論是社會新鮮人還是小資族，人人都可透過最低30美元或新台幣千元啟動便捷的美股碎股投資，這也是國內3家純網銀首推，希望透過「一站式服務」解決投資人過往需跨銀行、跨境等多步驟進行「換匯」、「匯款」及「下單」的繁複程序，只需在App上即可完成「換匯、移入投資口袋、下單」3個簡單操作；以新台幣定期定額更可「直接下單」，享受快捷便利的數位金融服務。

將來銀行表示，投資人每月1至28日均可設定扣款，可因應每位客戶不同的資金入帳時間，讓客戶做最適合的資金安排，更有助客戶掌握市場完整「微笑曲線」，透過「低門檻、高頻次」的定期定額投資，更有紀律地擴大投資成果，而且為鼓勵全民即刻行動，限時推出首3筆美元單筆買進享0手續費，定期定額買賣享0.1% 手續費優惠，不論單筆或定期定額均無手續費最低收費門檻，降低全民在投資中的交易成本，讓每一分投資的資金，能最大程度地參與到複利過程。

