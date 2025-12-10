解決改價痛點全聯拼了 將砸40億元導入電子標籤

為解決門市人工更換商品價格標痛點，全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，全台門市決定導入電子標籤，估計1家店平均導入成本約300多萬元，全台1250家全聯和大全聯全面導入，預估至少要花40億元。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕為解決門市人工更換商品價格標痛點，全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，全台門市決定導入電子標籤，估計1家店平均導入成本約300多萬元，全台1250家全聯和大全聯全面導入，預估至少要花40億元。

全新開幕的大全聯青埔店為首家率先全面採用電子標籤的示範店，全場共裝設約4萬顆電子標籤，電子標籤將可解決改價速度過快、人工換標造成的失誤，在不增加門市人力負擔的同時，提高價格透明度與即時性。

電子標籤搭配智慧科技化工具管理，有助減輕人力成本、提升進銷存管理效率，並實踐OMO的線上線下即時定價管理，未來3年內，全聯將加速導入電子標籤至全台1250家門市。

蔡篤昌表示，全聯10年就開始測試電子標籤，但因為成本代價太高，目前只有4~5家門市導入測試，為一次解決近期商品標價爭議，且全聯董事長林敏雄觀察美國WALMART要全面導入電子標籤，代表人工改標和改用電子標籤，可以省下的人力和工時成本已達到甜蜜點。

林敏雄也拍板全台門市將導入電子標籤，且愈快導入愈好，全聯估算1家全聯標準門市大約要導入7000~8000顆電子標籤、 大全聯1家標準店平均6~7萬顆，希望導入後能強化價格作業流程、減輕店務負擔，並全面提升消費者滿意度。

