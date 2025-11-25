解決楠梓百慕達 邁：能拆就拆

高雄楠梓區台1線楠梓陸橋與楠陽高架橋交會處，因動線複雜遭戲稱為「楠梓百慕達」，議員黃文志主張拆除，市長陳其邁25日表示，將請交通局研議。（本報資料照片）

高雄楠梓陸橋因構造與動線複雜，被戲稱為「楠梓百慕達」，不論本地或外地用路人都常在此迷路，引發不少民怨。高市議員黃文志25日在議會總質詢時主張，楠梓陸橋應全面拆除、恢復平面道路。市長陳其邁回應，將交由交通局專業評估，並以拆除為方向，強調「能拆就盡量拆」。

黃文志認為，楠梓區因為楠梓陸橋被完全切斷動線，在地居民對陸橋怨聲載道，才會有「楠梓百慕達」這個暱稱，但依據交通局報告顯示，目前長期改善方案為保留高架橋，並增設平面道路與兩處新路口，若未來增設平面車道恐讓車流交織，產生更大問題。

黃文志舉例，中華地下道左營段已填平，博愛高架橋也已平面化，顯示拆除高架、恢復平面道路並非不可行，因此主張楠梓陸橋應比照前例，進行全面平面化工程，才能真正解決交通亂象。

對此，陳其邁答詢時指出，楠梓陸橋左邊為後勁，右邊為土庫舊部落，尤其土庫地區人口成長快速，使車流量大且包含大量重車，若只是一般十字路口，拆除陸橋工程較簡單，但楠梓陸橋周邊交通條件環境確實較為複雜，必須交由交通專業單位完整研議。

陳其邁提到，陸橋確實影響周遭天際線及居民生活品質，站在市府立場，原則上盡量以平面道路為主，可以拆的陸橋盡量拆除，像是過去市府拆除九如陸橋，他承諾楠梓陸橋案將交由交通局專業評估，「以拆除為原則，如果能拆，我們盡量拆！」但若評估後發現無法負荷當地交通需求，將考量陸橋仍須保留或改以其他改造工程改善。

交通局目前已提出短期改善方案，包括削切分隔島、拓寬機車道、增設號誌，以及使用彩色鋪面與快慢車道緣石提升安全性，並將開放機車可直接通行楠梓陸橋。整體工程經費約1200萬元，預計明年7月完工。

此外，黃文志也關注左營—橋頭鐵路立體化計畫，要求市府說明地下化與高架化的差異評估。陳其邁坦言，若不考慮錢，地下化當然最好，但經費龐大，得看市府財政及後續《財劃法，》修正結果，相關規畫仍在評估中。