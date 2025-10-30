解決永康交通阻隔問題 南市議員黃肇輝建議永康段高速公路高架化





台南市永康區長年面臨交通阻隔問題，市議員黃肇輝30日在市政總質詢時，建議市府大膽做夢，研議將永康段高速公路高架化，打通東西交通動線，改善塞車及涵洞淹水問題，讓過去被高速公路分隔的永康，生活環境與交通可以更便利。

市議員黄肇輝說，永康鐵路地下化計畫已獲行政院核定，可望解除永康南北分隔，但高速公路仍造成東西向交通瓶頸，市府應提出有效對策，突破東西向交通瓶頸，以一勞永逸解決永康多處高速公路涵洞下塞車問題。而將永康段高速公路高架化，則不失為一可行良策。

另外，針對「AI科技執法」，黃肇輝認為制度本身有助於管理與查驗，但也特別提醒市府：「科技的存在，不是為了監督人民，而是為了讓人民的生活更便利、更安全。」

黄肇輝指出，臺南市政府在推動智慧城市的進度相當落後，連1999市民服務平台都沒有智能客服AI化，沒有AI就很BI(悲哀)。市府單位除了交通局有較多的AI應用外，但其實更應加強各局處之間的資料庫整合與應用，讓科技真正成為市政管理與民眾服務的助力。

黄肇輝說，高雄市都有提出「智慧燈塔計畫」，結合包含輝達之科技公司協助打造數位孿生(Digital



Twin)模擬城市，而臺南卻是無相關對應的規劃協助智慧治理推動。甚至在AI產業招商部分，也更應從整體角度出發，要有方向，形成台南整體科技產業的聚落優勢。例如永康創意設計園區，至今尚未聽到市府預計邀請哪些企業進駐。他呼籲相關局處應盡速明確規劃，這不僅攸關園區未來方向，更影響永康地區整體經濟發展。

