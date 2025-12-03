解決澎湖空運一票難求亂象 澎湖縣政府提出每日36個緊急保留機位

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖空運一票難求，今年由觀光旺季一路延伸至秋冬淡季，引爆澎湖民眾怒火及焦慮，澎湖縣政府自11月1日起，與航空公司協商推出每天36個緊急需求保留機位，截至11月底，已有107位澎湖民眾受惠，縣長陳光復強調「感同身受」，已責成縣府旅遊處每天公布36個緊急需求保留機位的使用狀況。

陳光復表示，在交通部、澎湖縣議會、立委楊曜及兩家航空公司多方支持下，澎湖往返北高航線每天有36個緊急需求座位供澎湖民眾使用。立委楊曜表示將監督一年四季都能確實執行，確保澎湖民眾搭機的基本權益。

陳光復更進一步指出，澎湖的淡季與旺季，都會遇到運能缺口，這不是一天造成，也不可能一天解決；澎湖縣政府團隊能做的，就是在最短時間內補上、補足。施行之初，與航空公司的協調一直進行中，若有疏失，敬請民眾見諒，但一定會「越來越好！越來越順！」如果澎湖民眾有緊急需求(奔喪、就醫等)，可利用以下管道：0800-880-180、1999 縣民服務專線。澎湖縣政府也會依民眾需求，持續爭取加班機，打造一條更安心的返家之路。

澎湖縣政府推出每日36個緊急機位保留，滿足澎湖民眾急事赴台需求。(記者劉禹慶攝)

