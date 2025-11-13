解決熊害！日急修警械使用規則 今起准使用步槍捕殺

日本熊襲人事件頻傳，官方終於出手。根據《共同社》報導，日本政府13日起正式允許警察使用步槍捕殺熊，修改後的《國家公安委員會規則》當天生效。這是該規則首次將步槍用途從原先的劫機或恐怖事件，擴大至動物防災領域。 圖 : 翻攝自北海道無料寫真素材

[Newtalk新聞] 日本熊襲人事件頻傳，官方終於出手。根據《共同社》報導，日本政府13日起正式允許警察使用步槍捕殺熊，修改後的《國家公安委員會規則》當天生效。這是該規則首次將步槍用途從原先的劫機或恐怖事件，擴大至動物防災領域。

目前熊出沒與襲擊事件在岩手縣與秋田縣尤為嚴重，警方已從其他地區調派槍械對策部隊前往支援，若有熊進入市區，將與當地警察共同執行射殺任務。

為應對全國性熊患，日本政府也將於本月中旬前修訂去年制定的《熊災對策措施方案》，內容包括確保並培養「政府獵人」將具狩獵執照者任用為公務員，同時鼓勵退役警察與自衛官取得狩獵資格。政府亦將加強熊隻數量調查與生態管理，以期建立長期防控機制。

廣告 廣告

警察廳在6日修法，明定步槍可用於依《鳥獸保護管理法》規定之「危險鳥獸」的捕殺行動。執勤部隊將接受熊類行為與致命部位等專項訓練。若地方政府無法及時採取「緊急槍獵」，警方可依據《警察職務執行法》直接執行射殺。

根據環境省資料，截至11月5日，日本2025年度已有13人死於熊襲，創下歷史新高。僅在12日，新潟縣新發田市一名80多歲的獵友會成員巡邏時便遭熊攻擊受傷。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗「台灣有事」論後首例！中國3艘軍艦穿越大隅海峽東出

日本「無核三原則」可能鬆動 高市政府回避明確表態