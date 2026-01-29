解決營建土石方去化問題 政院發布三項策略

行政院院長卓榮泰主持行政院院會。(行政院提供)

為了解決營建剩餘土石方去化問題，並杜絕不肖業者非法棄置行為，內政部與環境部規範全國統一聯單格式並從今年（115年）1月1日開始生效，同時要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤土資場後端最終去處，不過，因為許多車輛來不及安裝，造成一車難求，土石方去化困難，為了解決這些問題，行政院院會今天(29日)討論後，提出並通過三項策略，首先，採取GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS；其次，以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。

行政院院長卓榮泰表示，面對現行土石方去化受阻情形，應務實尋找合適土地來暫置土方，讓工程可以順利進行，暫置土方可銜接大型需土工程予以去化。後續請內政部持續推動各項策略，並請各相關部會積極落實要求所轄工程，從規劃設計就要源頭減量或土方平衡，也請交通部及經濟部加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，請內政部務必與各縣市政府緊密協調，要求在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。