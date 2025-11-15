解決現代人孤獨感 哈佛學生研發「AI伴侶裝置」稱擁自主意識

美國一名22歲的哈佛學生研發出一款AI伴侶裝置，號稱擁有自主意識，能隨時隨地跟用戶聊天、提供情感支援，解決現代人的孤獨感。不過遭到不少人批評，會讓人過度依賴AI，進一步惡化人際關係，還可能發生個資外洩。

22歲哈佛學生一手打造 圓形吊墜掛在脖子

AI項鏈Friend創始人希夫曼打造AI伴侶裝置，只要透過藍牙連接手機後，就可以全天候監聽和記錄對話，號稱具備自主意識，能總結對話內容後給予回應，目的是成為現代人的虛擬朋友提供情感支援，紓解孤獨感。

裝置外觀相當小巧可愛，可戴在脖子上，只要按下圓形吊墜上的按鈕說話，手機就會自動彈出訊息回覆，全天候聊天。

裝置上有通話按鈕。圖／CNN

希夫曼接受節目訪問時表示，他對於AI伴侶類型的東西很感興趣，同時想研究未來10年間最具影響力的事物，認為「人際關係」是人生中最有趣、最深刻的部分。

過度依賴AI？紐約廣告遭塗鴉 質疑資安風險

不過有民眾批評，這種產品反而會讓人過度依賴AI，進一步惡化人際關係，說不定還不值得信賴。該產品在紐約地鐵站的廣告遭人塗鴉，質疑這會引發資安風險，人也不應該從AI身上獲取情感支援。

紐約地鐵廣告遭人塗鴉。圖／CNN

針對資安風險的質疑，希夫曼反擊這是一種過時的觀點。而該項目已經成功募集到250萬美元，約台幣7700萬元來開發產品，一個大約只要台幣3千元，被看好是未來的AI潛力商品。

國際中心／吳嘉恩 編譯 責任編輯／洪季謙

