解決用路痛點！內政部：共用管道建設並投入892億元 減少道路挖掘

[Newtalk新聞] 內政部攜手地方政府推動「道路養護管理及人行環境無障礙」、「都市公園綠地無障礙環境」及「共同管道建設」三項，並於今（23）日舉辦114年度考評成果頒獎典禮。內政部次長董建宏表示，111年迄今，該部共補助地方政府完成287所學校周邊通學環境改善，今年更首度將「學區周邊道路環境及通學安全性」納入單獨考評，希望藉此鼓勵地方政府更積極降低學區交通意外事故風險，同時，還新增「民眾票選路段改善幅度」獎項，讓政府相關單位能更精準優先解決民眾生活交通的痛點，提升道路品質與保障用路人的通行權益。

董建宏進一步說明，除了今年考評新作法外，內政部也針對都市公園綠地無障礙環境，邀請專家學者及身心障礙團體一同實地勘察，兩年已完成全國66處公園「出入口」、「通路」、「設施設備之可及與近用」及「標誌」等項目，加速公園無障礙環境的建置；另外，在共同管道建設部分，目前全國共同管道建設已規劃434處，管道長度約5,050公里，投資經費約892億元，其中，已完成共同管道長度達2,947公里，進行中長度為738公里，規劃設計中的長度1,369公里，中央會持續與地方共同合作，加速共同管道建設的進行。

董建宏表示，道路養護管理暨人行環境無障礙考評，由台北市、台中市獲評優等，新北市、桃園市、台南市、高雄市、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、基隆市及嘉義縣等為甲等；都市公園綠地無障礙環境項目，由台北市、桃園市獲評特優，台中市、台南市、高雄市及彰化縣為優等；共同管道建設部分，則由台北市、新北市、桃園市獲評優等。這次考評成果及貢獻獎得主，均公布於內政部國土管理署人本道路資訊網(https://myway.nlma.gov.tw/)，歡迎民眾線上瀏覽。

