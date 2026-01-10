解決總預算僵局 藍白預計下週討論新興預算項目

（中央社記者王承中台北10日電）115年總預算卡關，藍白黨團擬下週討論新興預算的解決辦法。國民黨團首席副書記長林沛祥今天表示，若將既有預算與爭議性或新興計畫分開處理，是負責的可行選項；藍委指出，預算法第54條已給出解方，但必須由行政院送請立法院同意。

民國115年中央政府總預算卡關，傳出在野黨擬針對TPASS通勤月票等部分新興預算項目，先行付委審查。總統賴清德上午出席「2026AI人才年會」前受訪表示，如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今天透過新聞稿表示，行政院送交立法院審議的預算內容，已明顯涉及違法編列的情形，這是國會無法視而不見的重大問題。

林沛祥指出，立法院已三讀通過的法律，行政部門卻未依法編列相應預算，反而要求立法院以包裹表決方式處理，這不僅違背財政紀律，也傷害憲政體制下的權責分際，國民黨團對此無法接受。

林沛祥表示，面對總預算爭議，若將既有預算與爭議性或新興計畫分開處理，讓預算審查回歸理性與秩序，也是對國家與人民負責的可行選項。

據了解，由於總預算僵局仍無解方，國民黨團有意依照預算法第54條（總預算案如不能依期限完成之補救辦法）規定，從總預算中，抽出部分新興資本支出及新增計畫付委審查，以解TPASS、河川改善計畫、生育給付等攸關民生預算的燃眉之急。

為此，國民黨團及民眾黨團下週將針對總預算案中新興預算的部分進行討論，共商解決辦法。但有國民黨立委指出，預算法第54條雖然已給出解方，但依據立法精神，急需或有必要的新增預算，必須由行政院送請立法院同意，就看行政院是否有心要解決預算僵局。

（編輯：林克倫、林興盟）1150110