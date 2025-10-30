解決缺工問題 勞動部祭吸引跨國勞動力4大方案

勞動部部長洪申翰在行政院會後記者會回答問題。(行政院提供)

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉說明「跨國勞動力精進方案」。(行政院提供)

為了彌補我國勞動力缺口，勞動部擬定「跨國勞動力精進方案」，將在「以本國勞工為主、跨國勞動力為輔」的前提下，規劃製造業為本國勞工加薪，可增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限達100%，旅宿業及商港碼頭業可引進外國技術人力，及成立跨國勞動力延攬中心等4大方案，希望改善產業缺工及本國勞工低薪問題。

勞動部今天(30日)在行政院院會中報告「跨國勞動力精進方案」，指出受少子女化及高齡化影響，推估我國2040年工作年齡人口會驟減300萬人，而依國發會推估，到2030年製造業人力需求平均每年增加1.9萬人，住宿及餐飲業平均增加1.3萬人，但是勞動部統計到今年(114年)3月底，製造業、運輸倉儲業、住宿餐飲業職缺數合計達12.7萬筆，各大職類技術人力職缺11.3萬筆，缺工問題嚴重；為了改善缺工及國人低薪問題，勞動部因此提出「跨國勞動力精進方案」，將在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等四大原則上，提出四項方案。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉說明，為了讓製造業補足基層人力需求，還兼顧本國勞工薪資條件提升，方案一是只要製造業雇主為聘僱全時工作的本國籍勞工加薪2000元，每加薪一位本國勞工，就在3K5級制核配名額外，可多一位移工名額，但最高不得超過公司勞保投保人數10%，且採用此方案的雇主，其所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40%提升至45%。

其次，放寬外國技術人力留用上限，由現行規定雇主只能留用25%的資深移工，勞動部規劃符合轉任技術人力條件的資深移工，放寬雇主得以申請全數留用，也就是從25%放寬到100%留用，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計仍不得超過總員工50％。

第三，開放旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力，同樣是雇主只要為聘僱的全時本國籍工作者加薪，每加薪一位本國勞工就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%，不過，外國技術人力的條件，在薪資門檻、語言能力及技能資格都要達到規定的資格。勞動部部長洪申翰表示，僑外生在臺灣工作一定時間，已經熟悉我國職場，若要銜接成為技術人力留臺工作，勞動部相當樂見，但仍需要符合外國技術人力條件。

最後，勞動部將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力招募及測驗相關事宜，具體落實國對國直接聘僱，洪申翰部長表示，第一個海外據點預計從與我國互動良好的菲律賓開始。