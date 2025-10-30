解決缺工困境...勞動部推「跨國勞動力精進方案」製造業加薪本勞2000元可增聘1移工！卓榮泰：勞資雙贏

勞動部今（3）日在行政院會提出「跨國勞動力精進方案」報告，未來只要替一名本勞加薪2000元，就能增聘一名製造業移工，上限為10％，旅宿業及商港碼頭業也能引進外國技術人力，並設立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點。行政院長卓榮泰表示，這要解決產業缺工困境，建立勞資雙贏機制。

行政院長卓榮泰今日在行政院會聽取勞動部「跨國勞動力精進方案」報告。勞動部表示，為改善產業反映勞動力不足之缺工及國人低薪問題、面臨國際上對於跨國勞動力推動公平招募趨勢，提出國家整體勞動政策，將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等四大原則下，規劃四大方案，多元管道改善產業缺工及本國勞工低薪問題。

勞動部指出，我國正面臨人口老化及少子化，且已進入超高齡社會，因勞動人口減少，導致各產業紛紛反映勞動力不足。與此同時，我國勞工亦面臨低薪問題，其中服務業的低薪勞工佔比較高，各界也相當關注改善缺工及低薪議題。

勞動部說明，為了鼓勵企業提升本國勞工薪資與就業條件，避免低薪定錨現象，同時積極向外延攬運用跨國勞動力來協助產業解決缺工問題，以兼顧產業用人需求並建立勞資雙贏機制。勞動部在過去數個月內積極與國發會、經濟部、內政部、交通部、外交部、衛福部等部會多次進行跨部會協商，合作推動四大方案，在穩定國人就業的前提下，積極補充產業所需勞動力，同時強化政府效能確保人力素質穩定提升。四大方案如下。

勞動部指出，第一、「製造業加薪本國勞工、增加移工名額」，為了讓製造業補足基層人力需求，暨兼顧本國勞工薪資條件提升，勞動部規劃新增製造業移工附加名額核配機制，製造業雇主為其聘僱全時工作之本國籍勞工加薪，每加薪一位本國勞工2000元，就在3K5級制核配名額外多一位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10%，且採此方案之雇主，其所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40%提升至45%。

第二、勞動部說，是「放寬外國技術人力留用上限」，勞動部規劃開放符合轉任技術人力條件之資深移工，雇主得申請全數留用，製造業技術人力核配上限由25%放寬至100%，以協助雇主留用資深移工轉任外國技術人力，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計仍不得超過總員工50％。

勞動部再說，將同時鬆綁技術人力健康檢查、生活照顧管理及住宿等規範，讓外國技術人力能有更多自主生活空間，以提升勞動權益，打造多元友善的社會。

第三、勞動部說是「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」，開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪一位本國勞工2000元，就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。

第四、勞動部表示為「強化政府效能」，面對移工公平招募國際趨勢，勞動部將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力招募及測驗相關事宜，具體落實國對國直接聘僱；另將增設直聘服務據點，整合雙語人力資源，強化移工轉換雇主相關服務，以提升公共服務品質。

勞動部表示，面臨缺工及低薪挑戰，政府及企業應共同努力，輔導並引導企業優化勞動條件，以利提升國人薪資待遇、補實勞動力。勞動部與各相關部會將竭盡行政部門所能，共同努力改善產業缺工及低薪現況。

對此，卓榮泰裁示，面對本國勞動力持續趨減，政府除了提高國內勞動參與率，以及提升勞工薪資與就業條件外，也要解決產業缺工困境，建立勞資雙贏機制。

卓榮泰並說，勞動部提出「跨國勞動力政策精進方案」，在「本國勞工優先、外籍勞工權益保障」的原則下，以本國勞工加薪為前提，增加移工名額，放寬留用資深移工。並精進旅宿及商港碼頭業，引進外國技術人力的措施。同時也將設立海外延攬中心，強化政府效能，保障跨國勞動力的公平招募及勞動人權。

卓榮泰說，本案後續推動，除海外延攬中心在明年第一季上路之外，其餘政策在明年元月就要密集實施，要適時滾動檢討，請勞動部、經濟部及交通部，與社會各界妥為說明，化解可能的疑慮，讓外界瞭解政府解決產業缺工及保障勞動權益的積極作為，共同促進國家經濟發展及提升國家競爭力。

