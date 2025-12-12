解決蘇澳淹水問題 宜縣府爭取6億建雨水下水道

這裡是蘇澳鎮慶安段自辦市地重劃，位在蘇澳馬賽地區，目前還在辦理相關工程，但這次蘇澳1111淹水，重劃區內外同樣災情慘重，居民家裡都泡水、佈滿泥沙，家具因損壞只能丟棄。

蘇澳鎮存仁里長陳日方指出，「一個水杯（港口大排）它用了15年了，都一些泥土，都沒有在動。」

蘇澳鎮長李明哲表示，「我們希望能夠把這個港口大排，這個堤把它加高，然後把這個河道加寬。」

地方直指，馬賽地區下游匯集市區所有排水的港口大排，沒有疏浚導致排水量不足是淹水原因。縣政府回應地方訴求，提出新城溪、港口大排水環境改善的相關計畫，除要加高、加寬港口大排堤防，也爭取建設新馬抽水站，以及爭取6億元經費建設蘇澳市區雨水下水道。

縣政府水利資源處長李岳儒回應，「我希望說水安全治水、水環境、污水，所有的都一套，整體的把它來做處理。」

行政院政務委員陳金德12日上午到新城溪視察，承諾蘇澳淹水問題，這次中央會協助一次性解決，相關計畫經費會納入因應氣候變遷，縣市管河川及排水整體改善計畫支應；至於地方關心的蘇澳分洪道中午預計在蘇澳鎮公所審議基本設計。

行政院政務委員陳金德說明，「很多人在誤會說剛淹水才來宣布分洪道經費，其實是前一個月 經濟部就同意了。」

行政院表示，蘇澳分洪道不足的20億元，建設經費確定納入明（2026）年4年1000億元地方管河川計畫內，這是在淹水前一個月行政院就已同意，基本設計審議結果預計下午3時就會出爐。