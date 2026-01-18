解決追垃圾車不易、改善環境髒亂 陳冠安力推廣設「智慧垃圾桶」 17

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

為爭取國民黨台北市港湖區市議員提名，台北市議員參選人陳冠安今（18）日拋出湖港百策第5彈「廣設智慧垃圾桶」。他指出，上班族或租屋在外之人口，往往無法與垃圾車時間配合，或者經常要追著垃圾車跑，是生活一大不便；為此，陳冠安主張，在垃圾量大或適當地點，如商圈、公園、交通節點與年輕人口多的社區，設置智慧垃圾桶取代傳統公共垃圾桶，既可解決行人清潔箱遭倒入家庭垃圾，也杜絕環境髒亂問題。

港湖在地生活的陳冠安表示，根據自己追垃圾車所觀察，出門倒垃圾多半仍是上了年紀長輩，年輕人較少出現；而原因也很簡單，許多年輕人加班、外食，回到家往往已是晚上9、10點，「即使趕得上，也未必還有精力」。

「對忙碌的上班族來說，倒垃圾甚至是需要『特別規劃』的行程。」陳冠安進一步表示，加上年輕人租住的套雅房空間有限，要設置完整的回收分類桶，也十分傷腦筋。

陳冠安提到，台北目前已有iTrash智慧垃圾收集機，只要插入悠遊卡，就能24小時投遞垃圾，按重量計費、不必分類，深受年輕族群喜愛；但全市只有9個據點，對人口密集的都市來說，顯然遠遠不夠。

陳冠安指出，尤其近年來，不少行人清潔箱因為被亂倒，惡臭、蚊蟲老鼠孳生的外部成本卻由周遭居民承擔，所以市府選擇逐年裁撤。以南港為例，5年間數量腰斬，從90個下降至41個，雖然減少亂倒問題，卻也讓行人與居民丟垃圾更不方便。

「科技應該服務生活。」因此，陳冠安主張在垃圾量大或適當地點，如商圈、公園、交通節點與年輕人口多的社區，設置智慧垃圾桶，取代傳統公共垃圾桶，既可解決行人清潔箱遭倒入家庭垃圾，也杜絕環境髒亂問題。

此外，陳冠安也提到，只要有里長舉辦資源回收活動的區域，里內環境就特別乾淨，顯示只要誘因設計正確，里民也願意配合。因此，他認為市府也應同步設置智慧回收箱，針對玻璃、乾電池、塑膠等給予回饋點數，讓做好回收的民眾，可以折抵使用智慧垃圾桶，形成正向循環。

最後，陳冠安強調，廣設智慧垃圾桶、增設多元支付、落實使用者付費，不只對年輕族群友善，也能改善環境、減少亂丟，並降低清潔隊員的工作負擔與風險，讓城市更乾淨，也更符合新世代的生活方式。

