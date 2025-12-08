解決青農參與農退儲金制比率偏低問題 農業部：修法減少農民負擔

國民黨立委張嘉郡。資料照



農業部推農民退休儲金制度照顧農民，但國民黨立委張嘉郡今質疑，青農因收入不穩定，被迫從事其他勞務，導致就保率偏低，政策是失敗的。農業部長陳駿季回應，農業部盼改成六四比，讓農民負擔少一點、政府負擔多一點。

陳駿季表示，未來調整農民退休儲金制度後，對農民保障不變，若有參加農民儲蓄基金制度者，其他政策補助也都可適度加碼，減輕農民負擔。

張嘉郡指出，農業部推動的農民退休儲金制度，採政府一對一對提撥是政策亮點，但受天災影響，農民收入不穩定，若賺不到錢，不只人力流失，農民退休儲金制度的政策美意也淪為空談。

陳駿季回應，青農投保率僅24%，原因是收入不穩定，還揹很多貸款，若能少繳一點，但卻保障一樣，提高投保意願，所以未來希望調整制度，讓農民少繳一點、政府多負擔一點，參加儲金制的農民補助也適度增加。

