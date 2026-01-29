解決「土方之亂」！卓榮泰拍板三大策略：GPS雙軌並行、擴增去化量能等

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

行政院會今（29）日聽取內政部報告「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」規劃，院長卓榮泰表示，指出，面對近期土石方去化困難，將推動GPS雙軌並行、開放小貨車申裝GPS，並透過中央提供場地、地方協助管理的暫置場，擴增去化量能。此外，將簡化運送流程，讓可再利用土石方直接運至最終去化場所，以提升效率。卓榮泰要求各部會從源頭減量，交通部及經濟部加速填海造陸，並呼籲地方政府建置公有暫置場，力求農曆年前完成啟用，確保工程順利進行，促進土石方資源循環利用。

廣告 廣告

內政部今天在行政院會進行「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」報告，根據行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在會中裁示，為解決營建剩餘土石方去化問題，並杜絕不肖業者非法棄置行為，核定「廢棄物管理及資源化行動方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，盤點陸域、海域、港區等最終去處，要求源頭減量及土方交換等做法，強化營建剩餘土石方處理方式，並要求強化清運處理機構運用GPS、衛星與無人機空拍等科技管理， 加強稽查執法，以達全程流向管理，並且促進土石方資源有效循環及妥善利用，創造產業經濟與環境保護共好。

卓榮泰並表示，內政部於去年8月1日會商環境部令頒全國統一聯單格式並自今年1月1日開始生效，同時要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤土資場後端最終去處，惟近期因去化困難，導致各縣市發生土石方收受費用異常狀況，感謝政委陳金德及顧問李孟諺積極督導協調相關部會，並與各地方政府進行溝通及協商，由中央與地方政府共同研商對策，具體提出三項策略：第一、採取GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS；第二、以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第三、簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。以上三項策略有助提升效率並加速去化，中央與地方、政府與民間將共同合作處理。

卓榮泰表示，面對現行土石方去化受阻情形，應務實尋找合適土地來暫置土方，讓工程可以順利進行，暫置土方可銜接大型需土工程予以去化。後續請內政部持續推動各項策略，並請各相關部會積極落實要求所轄工程，從規劃設計就要源頭減量或土方平衡，也請交通部及經濟部加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，請內政部務必與各縣市政府緊密協調，要求在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

更多三立新聞網報導

國土署新任署長拍板！前高雄水利局長蔡長展升任 劉世芳下午宣布

中配將進國會！陸委會未接獲放棄國籍證明 邱垂正籲李貞秀：努力一下

《宗教基本法》爭議未解！劉世芳承諾尋求共識 傾聽多元意見

台灣革命共產黨宣布成立「推翻中華民國統治階級」 內政部：不予備案

