解決「土方之亂」...政院核定土石方去化計畫三策略：GPS雙軌並行、擴增去化量能、簡化運送流程

為解決營造業者面臨土方去化困難，行政院今（29）日核定「廢棄物管理及資源化行動方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，行政院長卓榮泰表示，中央地方提出三項策略，包含GPS雙軌並行、暫置場處理方式，擴增去化量能、簡化土方運送流程，有助提升效率加速去化。

政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰今日在院會中表示，為解決營建剩餘土石方去化問題，並杜絕不肖業者非法棄置行為，政院核定「廢棄物管理及資源化行動方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，盤點陸域、海域、港區等最終去處，要求源頭減量及土方交換等作法，強化營建剩餘土石方處理方式，並要求強化清運處理機構運用GPS，以衛星與無人機空拍等科技管理， 加強稽查執法，以達全程流向管理，促進土石方資源有效循環及妥善利用，創造產業經濟與環境保護共好。

卓榮泰再說，內政部在去年8月1日會商環境部令頒全國統一聯單格式，並自今年1月1日生效，同時要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤土資場後端最終去處，惟近期因去化困難，導致各縣市發生土石方收受費用異常問題。

卓榮泰感謝陳金德政委及李孟諺顧問積極督導協調相關的部會，並與各地方政府進行溝通協商，由中央與地方政府共同研商對策，具體提出三項策略；第一，「採取GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」；第二，「以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理」；第三，「簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送至最終去化場所」，以上三項策略有助提升效率並加速去化，中央與地方、政府與民間將共同合作處理。

卓榮泰表示，面對現行土石方去化受阻情形，應務實尋找合適土地來暫置土方，讓工程順利進行，暫置土方可銜接大型需土工程予以去化。後續請內政部持續推動各項策略，並請各相關部會積極落實要求所轄工程，從規劃設計就要源頭減量或土方平衡，也請交通部及經濟部加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，請內政部務必與各縣市政府緊密協調，要求在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，以及訂定自治條例全力推動。

（圖片來源：行政院）

