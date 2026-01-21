解決「土方之亂」！藍營提規劃台中港海埔新生地供傾倒廢土

中央「土方清運新制」元旦上路，引發營建業哀聲連連，如何才能解決「土方之亂」？台中市國民黨議員李中提出建議，他說，中央應該先完善相關申請程序及作業表單，避免配套不足的問題，同時授權台中市府與台中港務公司協調，規劃一處海埔新生地供傾倒廢土，未來該處更可設置國際機場有效利用。

李中表示(見圖)，土石方分為可利用的砂石、沒利用價值的廢棄土，這些廢棄土應該要有合適的傾倒地點，但現有的土資場已經不足以再容納這麼多廢棄土，必須設置新的土資場，政府應開放增設土資場，政府的公共工程也應開放作為填方去處。

此外，中央宣布今年元旦起載運土方的車輛必須裝設GPS，且必須要填寫相關表單，李中說，目前的情況是政府命令宣布後卻仍未推出標準表單，也就是相關配套措施不完善，中央應先完善相關作業程序及表單規格，之後才執行新的作業模式，否則即便民眾提出申請也無法獲得許可。

在台中市的部分，李中說，目前中央規劃台中港可供暫行放置20萬立方土方，但台中市1年約有200萬方土方需要棄置，明顯不足。

他建議，中央應授權台中市府與港務公司協調，預先規劃一處海埔新生地，營建剩餘廢棄土可傾倒在這處海埔新生地，待這片土地填平後可作為公共工程可利用空間，甚至未來可以規劃國際機場，並連接捷運藍線，達到空港海港合一。