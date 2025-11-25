解決「楠梓百慕達」 陳其邁：楠梓陸橋改善由交通專業單位評估

高雄市長陳其邁。（圖／高雄市府新聞局）





針對高雄楠梓陸橋的長期改善方案，市長陳其邁今（25）日於市政總質詢中答詢表示，此處鄰近後勁及土庫社區，路口尤為複雜，尤其土庫人口快速增加，交流量大、重車多，拆除或保留都必須交由交通專業單位評估，站在市府角度陸橋盡量以拆除為原則，如無法負荷地方的交通需求，則考慮傾向保留或其他改善工程。

楠梓陸橋素有楠梓百慕達稱號，導致用路人行車不易，針對議員質詢楠梓陸橋未來會採取平面或陸橋形式，對此陳其邁表示，楠梓陸橋鄰近後勁及土庫，附近社區人口眾多，尤其土庫人口更是快速增加，以致楠梓陸橋及台1線車流量大，重車往來不斷，他認為若是單純十字路口處理較為簡單，惟楠梓陸橋周邊的交通條件環境確實較為複雜。

陳其邁進一步說明，陸橋容易影響周遭天際線及住戶環境，位於市區盡量以平面道路為主、拆除為原則，九如陸橋即是完全拆除最佳案例；然而楠梓陸橋路口相對複雜，需要整體通盤考量，拆除或保留仍須交給專業交通單位評估，他責請交通局以拆除為原則後續研議，倘無法負荷地方的交通需求，將傾向保留或採取其他改造工程。

議員關心特教學生安心上下課、交通接送議題，陳其邁正面回應，將責請郭添貴秘書長組成專案，全力協助解決特教學童的交通問題，照顧特殊孩童是政府責任，經費不是問題、該花的錢不能省，他指示衛生局、教育局照顧人員的薪資一定要高於業界平均薪資，支援醫療人力或交通支出由市政府負責額外補助、補貼，經費如有不足之處，市府會想辦法、全力處理。

另外，有關消費者受業者話術引導購買不可上路之個人行動運具而引發爭議，高雄市府呼籲，沒有標章之車輛不能騎上路、車輛一定要掛牌才上路、微型電動二輪車需有白底綠字車牌等；提醒消費者如無掛牌、無標章之運具，請消費者請勿隨意相信業者話術誤導，而購入上路。

