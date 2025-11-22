解決「美濃大峽谷」！林岱樺對亂倒垃圾宣戰：不只重罰更要重賞

民進黨立委林岱樺今天（22日）在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。她承諾要讓鄉親們安居樂業，並指自己解決了美濃大峽谷的問題，未來當上市長後，針對廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰，更要重賞，若民眾檢舉，市府最高給一百萬的破案獎金，讓全體的市民一起守護故鄉。

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺表示，她曾在高雄縣參選立法委員，也曾代表民進黨參選高雄縣長，旗山、美濃、山林、內門、桃源、那瑪夏、茂林、甲仙、六龜，大旗美東九區的鄉親都對她非常熟悉，她也對大旗美地區的鄉親有深厚的感情，和旗美地區同心同命，她所求的只是一個公平而已，這是她的心聲，也是鄉親們的心聲。

林岱樺指出，大旗美地區好山好水，但「美人沒美命」，現在最出名的，就是國民黨在糟蹋我們的「美濃大峽谷」，所有的垃圾都倒在大旗美地區，國民黨拿這種政治的攻擊罵來罵去，而當大家在罵來罵去的時候，只有她站出來，邀請中央、地方的官員，所有的業者、十一個相關的公協會召開座談會，要求中央提供合法地點當掩埋場。沒能力的人罵來罵去，有能力的人解決事情。過去她帶領大家抗爭馬頭山的垃圾場，現在她解決美濃大峽谷，「這就是岱樺的認真、岱樺的打拚，身為家中的大姊，就是要來解決問題。」

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺說，她非常清楚大旗美鄉親的心聲，她對鄉親們的承諾，是「安居樂業」。而安居樂業，就是要讓大旗美地區不淹水、不污染，青年有出路、老人有照顧，讓大旗美地區好山好水好生活。她若當市長，一定會親自驗收防洪水利工程，讓旗山、美濃、六龜地區不要再淹水，不要再讓鄉親受到淹水停電的痛苦，只要颱風來襲，她一定坐鎮旗山美濃，和鄉親同甘共苦。

林岱樺指出，若當市長，她首先要解決廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰，更要重賞。民眾檢舉非法掩埋，市府就給最高一百萬的破案獎金，讓全體的市民一起來守護好山好水的故鄉。她若當市長，上任三個月，完成大旗美休閒廊帶的規劃，交通會通，觀光客才會進來；觀光客進來，財源才會滾滾來，我們年輕人才會留下來，她還會引入最先進的無人駕駛電動公車，不只節能減碳，還要把觀光客帶進來。拓寬道路，點亮路燈，讓旗美地區白天漂亮，晚上更美，讓鄉親賺大錢，讓年輕人有出路。

林岱樺棋山造勢。（圖／中天新聞）

林岱樺強調，她若當市長，就是各位長輩的乾女兒，一定會照顧偏鄉的長輩。高雄市有9間市立醫院，市立醫院就是高雄市民的靠山。岱樺當市長，65歲以上的長輩每人贈送一個智慧健康手錶，24小時將心跳、血壓、血氧的數字傳送到市立醫院的電腦，如果長輩心跳、血壓、血氧出現不正常的數字，甚至發生意外跌倒了，健康手錶會立刻發現，立刻發出警報，通知最近的市立醫院，需要的時候，通知救護車即刻救援。岱樺當市長，等於多了一個孝順的女兒，健康手錶24小時的看護，這樣的市長最貼心最孝順。

林岱樺說，高雄需要大改革，「大改革就是人民做主，市民最大；大改革就是好山好水好生活；大改革就是要讓市民安居樂業賺大錢，有大改革，才有好生活。」岱樺當市長，不會幾千幾百億亂開支票、亂花錢，只有體貼、照顧我們的市民，「有想法、有做法、有主張、有力氣、有經濟、會賺錢，大家才能過好生活，這是岱樺的主張，大家支持岱樺當市長好不好？」

林岱樺表示，各位鄉親，市民好朋友，岱樺最貼心、最了解大家的需要，是因為25年來，高雄是岱樺唯一的愛，唯一的未來，也是你我唯一的故鄉，「做一個台灣人，堅強的天公囝仔岱樺，要跟天公伯說出委屈，也要跟天公伯祈求，天公伯啊，祢一定要替我主持公道和正義」，她和現場的鄉親們，拜託天公伯，給正派的她一個公道，給高雄的未來一個公道。

林岱樺棋山造勢。（圖／中天新聞）

林岱樺說，過去25年她將青春奉獻給高雄，未來每一天我會用生命替高雄打拚。她沒靠大人，也沒靠山頭，25年來靠的是在地的鄉親父老，鼓勵岱樺，支持岱樺，一步一步支持，從立委到現在要來選市長，拜託鄉親們，明年一月的初選民調電話，全力支持高雄的女兒。

