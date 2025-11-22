解決「美濃大峽谷」！林岱樺對亂倒垃圾宣戰：不只重罰更要重賞
民進黨立委林岱樺今天（22日）在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。她承諾要讓鄉親們安居樂業，並指自己解決了美濃大峽谷的問題，未來當上市長後，針對廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰，更要重賞，若民眾檢舉，市府最高給一百萬的破案獎金，讓全體的市民一起守護故鄉。
林岱樺表示，她曾在高雄縣參選立法委員，也曾代表民進黨參選高雄縣長，旗山、美濃、山林、內門、桃源、那瑪夏、茂林、甲仙、六龜，大旗美東九區的鄉親都對她非常熟悉，她也對大旗美地區的鄉親有深厚的感情，和旗美地區同心同命，她所求的只是一個公平而已，這是她的心聲，也是鄉親們的心聲。
林岱樺指出，大旗美地區好山好水，但「美人沒美命」，現在最出名的，就是國民黨在糟蹋我們的「美濃大峽谷」，所有的垃圾都倒在大旗美地區，國民黨拿這種政治的攻擊罵來罵去，而當大家在罵來罵去的時候，只有她站出來，邀請中央、地方的官員，所有的業者、十一個相關的公協會召開座談會，要求中央提供合法地點當掩埋場。沒能力的人罵來罵去，有能力的人解決事情。過去她帶領大家抗爭馬頭山的垃圾場，現在她解決美濃大峽谷，「這就是岱樺的認真、岱樺的打拚，身為家中的大姊，就是要來解決問題。」
林岱樺說，她非常清楚大旗美鄉親的心聲，她對鄉親們的承諾，是「安居樂業」。而安居樂業，就是要讓大旗美地區不淹水、不污染，青年有出路、老人有照顧，讓大旗美地區好山好水好生活。她若當市長，一定會親自驗收防洪水利工程，讓旗山、美濃、六龜地區不要再淹水，不要再讓鄉親受到淹水停電的痛苦，只要颱風來襲，她一定坐鎮旗山美濃，和鄉親同甘共苦。
林岱樺指出，若當市長，她首先要解決廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰，更要重賞。民眾檢舉非法掩埋，市府就給最高一百萬的破案獎金，讓全體的市民一起來守護好山好水的故鄉。她若當市長，上任三個月，完成大旗美休閒廊帶的規劃，交通會通，觀光客才會進來；觀光客進來，財源才會滾滾來，我們年輕人才會留下來，她還會引入最先進的無人駕駛電動公車，不只節能減碳，還要把觀光客帶進來。拓寬道路，點亮路燈，讓旗美地區白天漂亮，晚上更美，讓鄉親賺大錢，讓年輕人有出路。
林岱樺強調，她若當市長，就是各位長輩的乾女兒，一定會照顧偏鄉的長輩。高雄市有9間市立醫院，市立醫院就是高雄市民的靠山。岱樺當市長，65歲以上的長輩每人贈送一個智慧健康手錶，24小時將心跳、血壓、血氧的數字傳送到市立醫院的電腦，如果長輩心跳、血壓、血氧出現不正常的數字，甚至發生意外跌倒了，健康手錶會立刻發現，立刻發出警報，通知最近的市立醫院，需要的時候，通知救護車即刻救援。岱樺當市長，等於多了一個孝順的女兒，健康手錶24小時的看護，這樣的市長最貼心最孝順。
林岱樺說，高雄需要大改革，「大改革就是人民做主，市民最大；大改革就是好山好水好生活；大改革就是要讓市民安居樂業賺大錢，有大改革，才有好生活。」岱樺當市長，不會幾千幾百億亂開支票、亂花錢，只有體貼、照顧我們的市民，「有想法、有做法、有主張、有力氣、有經濟、會賺錢，大家才能過好生活，這是岱樺的主張，大家支持岱樺當市長好不好？」
林岱樺表示，各位鄉親，市民好朋友，岱樺最貼心、最了解大家的需要，是因為25年來，高雄是岱樺唯一的愛，唯一的未來，也是你我唯一的故鄉，「做一個台灣人，堅強的天公囝仔岱樺，要跟天公伯說出委屈，也要跟天公伯祈求，天公伯啊，祢一定要替我主持公道和正義」，她和現場的鄉親們，拜託天公伯，給正派的她一個公道，給高雄的未來一個公道。
林岱樺說，過去25年她將青春奉獻給高雄，未來每一天我會用生命替高雄打拚。她沒靠大人，也沒靠山頭，25年來靠的是在地的鄉親父老，鼓勵岱樺，支持岱樺，一步一步支持，從立委到現在要來選市長，拜託鄉親們，明年一月的初選民調電話，全力支持高雄的女兒。
延伸閱讀
美濃大峽谷吵一個月高雄又見垃圾山 黃揚明：這些人沒在怕
挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好
高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露
其他人也在看
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告
即時中心／高睿鴻報導太可惡！高雄著名景點「月世界」本因自然景觀特殊，常吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，致該處接連被發現數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。不料，有些政治人物竟還趁機發動政治攻擊，如國民黨立委陳菁徽就發文猛轟高雄市長陳其邁，指後者曾支持本案主嫌李有財，遭高市府回嗆抹黑、並揚言提告。對此，民進黨立委邱議瑩也表示，她支持陳其邁提告。民視 ・ 23 小時前
月世界垃圾山主嫌和綠民代站一起 柯志恩：是否也該稱自盜自演？
「月世界」垃圾山主嫌李有財黨籍由藍轉綠，昨晚民進黨高市黨部火速對他開除黨籍，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，當初美濃大峽谷...聯合新聞網 ・ 1 天前
直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
民進黨高雄市長初選白熱化，身陷詐領助理費案的立委林岱樺積極爭取提名，今（11/22）天下午她在黨內對手邱議營的本命區旗山舉辦造勢活動，主持人喊出現場破萬人。林岱樺在致詞時表示，自己為高雄奉獻25年青春，把最艱困的戰場，經營成現在的深綠鐵票區，她慨嘆，自己不是好命子，現在民調第一，就被檢調斷手斷腳、殺人滅口，希望鄉親給她、給高雄的未來一個公道。太報 ・ 21 小時前
旗山造勢湧2萬人！林岱樺控檢「殺人滅口」：斷手斷腳才能比賽
爭取參選2026年高雄市長的綠委林岱樺今在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。林岱樺表示，初選就像馬拉松，但她卻要斷手斷腳才能比賽，高雄地檢署還對她下封口令，「這就是所謂的殺人還要滅口」，希望鄉親們能夠幫她討回公道。中天新聞網 ・ 22 小時前
延續岡山氣勢！林岱樺今挺進旗山匯聚人氣 主持人宣布到場民眾破萬
林岱樺隨即於社群平台貼出現場實況照片，表示她25年來一心為高雄，也坦蕩接受市民檢驗，表示有鄉親正義的聲援，她會愈戰愈勇，今天都是有情有義的高雄人，在旗山站出來力挺。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
陳菁徽誣指陳其邁翻車 邱議瑩：感謝檢調證明自己被國民黨潑髒水
高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽發文指控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府抨擊胡亂抹黑並提出告訴。立委邱議瑩指出，她支持陳市長提告，並感謝檢警調用最短時間查出幕後黑手，證明自己一直以來都是被國民黨潑髒水。自由時報 ・ 1 天前
旗山造勢湧現萬人支持 林岱樺：願以人格與政見接受檢驗
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日於旗山舉辦大型造勢，活動於下午四點開始，現場已湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山造勢氣氛熱烈。 現場民眾表示：「上次看到林岱樺在岡山勇敢的發言，一心為市民，很感動，支持她當市長，一定要來支持。」 林岱樺隨即於社群平台貼出...匯流新聞網 ・ 23 小時前
旗山造勢邀律師捍清白 林岱樺：高雄不是檢調決定
（中央社記者洪學廣高雄22日電）民進黨立委林岱樺投入高雄市長初選，卻爆出涉詐助理費案。她今天在旗山造勢邀律師助講捍衛清白，她說，只因民調第一就被追殺，拜託鄉親替她討公道，「高雄不是檢調在決定」。中央社 ・ 21 小時前
林岱樺挺進旗山造勢 還沒上台先公布「澄清影片」捍衛清白
有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺複製韓流「三山造勢」模式，本月初在高雄岡山區舉辦大型晚會湧入3萬人，今（22）日她進軍旗山區造勢，下午3時許大批民眾湧入現場，林岱樺尚未登台演講，台上就先播放長達3分鐘「澄清影片」，針對涉入詐領助理費案，影片內容強調非事實，並提出5大真相說明，盼能向外界捍衛清白。中時新聞網 ・ 22 小時前
環工碩士里長「月世界」垃圾山主謀 「黑歷史」曝光民進黨火速除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭非法傾倒數百公噸的垃圾，4名主嫌羈押禁見獲准，其中一人居然是高雄岡山區的在地里長，環境工程與科學系碩士畢業，有自己的環保公司，曾遭到13次開罰，被發現原本是國民黨籍，5年前改加台視新聞網 ・ 1 天前
民進黨開除月世界垃圾山主嫌 醫酸：昨天還洗風向說是國民黨
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔。民進黨高雄市黨部昨（21日）晚間發聲明，火速開除李有財黨籍。胸腔科醫師蘇一峰不禁表示，昨天還洗風向說是國民黨，現在又說馬上要開除黨籍，說法變來變去。中時新聞網 ・ 20 小時前
耶誕歡樂市集12/13登場 募資挹注竹縣弱勢
（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園合作發起耶誕小鎮歡樂市集，將於12月13日登場，社會處今天說，此次市集募資將專款挹注竹縣社會救助金專戶，應用於急難生活扶助等。中央社 ・ 23 小時前
直搗邱議瑩本命區！林岱樺旗山大造勢現場湧入超過1萬人
民進黨高雄市長初選白熱化，綠委林岱樺規劃「三山造勢」活動，月初首場在岡山獲得3萬人力挺，她今天挺進旗山造勢，直搗對手綠委邱議瑩的本命區。稍早，主持人宣布，現場已經湧入超過1萬人。中天新聞網 ・ 23 小時前
迎娶關卡比選舉難？ 南市38歲男議員向里民廣播求救
嘉義縣 / 綜合報導 台南市無黨籍議員李宗霖，今（22）日到嘉義水上鄉田尾村，迎娶當地里長二女兒，就見他衝到廣播中心，說自己38歲了，要大家幫忙他，給他愛心貼紙，原來這是迎娶關卡之一，得收集足夠的貼紙才算過關，新娘姐姐還設計多道有趣關卡，包含計步器的數字要到1314，以及答錯題目要吃檸檬等等，讓傳統儀式，增添不少趣味。台南市議員(無黨籍)李宗霖說：「今日來田尾村這個貴寶地，要來取里長的第二個女兒。」新郎官衝進村內廣播中心，要大家幫幫忙，讓他順利娶老婆，台南市議員(無黨籍)李宗霖說：「懇求你們賜我貼紙，這比選舉還困難我38歲了拜託大家。」把年齡都搬出來了，看來新郎官真的很想娶！原來迎娶關卡之一，是收集愛心貼紙，而新郎的身分曝光，是台南市議員李宗霖，他誠懇拜託鄉親父老，讓他順利過關，親友團說：「鄉親，快點，他38歲了。」大家很給力，一廣播完，蜂擁而上貼貼紙，好不容易過了這關，台南市議員(無黨籍)李宗霖說：「(新娘)我來了。」請等一下，辛苦的還在後頭，新郎的親友團，集體賣力踩地，因為每個人身上都有一個計步器，加起來的數字要是1314，才算過關。高雄市議員張博洋，身為好兄弟，也加入迎娶行列，穿著襯衫在太陽底下，沒多久就滿身是汗，而新娘是嘉義縣水上鄉太保市田尾村當地里長的女兒，新娘姐姐設計多道迎娶關卡，新娘姐姐說：「如果你答錯了，來。」答錯跟新娘有關的題目，就要吃一片檸檬。新郎一路過關斬將，但面對岳父岳母這關，台南市議員(無黨籍)李宗霖說：「爸爸媽媽，拜託。」直接下跪，拜託把女兒嫁給自己，才成功抱得美人歸，台南市議員(無黨籍)李宗霖VS.新娘說：「辛苦他了一路奔波，恭喜你終於娶到我，，真的，抱得美人歸。」高雄市議員(無黨籍)張博洋說：「剛剛也是替李宗霖捏一把冷汗，畢竟過五關斬六將真的是困難重重。」娶妻挑戰層層過關，新郎總算鬆一口氣，最後也在眾人祝福下順利娶到美嬌娘。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
紀念黃百韜殉國! 賴清德:該緬懷的是為國奮戰的國軍非共諜
政治中心／綜合報導22號是黃百韜將軍在國共內戰中殉國的紀念日，總統賴清德發文向他致敬、更說黃百韜以寡擊眾、但當時國民黨已經被叛將吳石等人滲透，導致徐蚌會戰中犧牲55萬國軍。外界解讀提吳石在暗酸鄭麗文，藍營青年反批他藉黃百韜政治操作、綠營則批"鄭麗文到念吳石其實就是要投共"。民視 ・ 21 小時前
遊走地方藍綠! 李有財成垃圾山主嫌 藍委扯陳其邁力挺
南部中心／綜合報導涉嫌主導傾倒廢棄物的這名李有財里長，過去曾經用國民黨的身分當選過里長，也曾經爭取民進黨的高雄市議員提名失利，國民黨立委就拿出昔日的爭取提名的文宣，指稱陳其邁力挺環境殺手，這也讓陳其邁不忍了，不但連夜喊提告，更痛批這是惡意的政治操作。民視 ・ 21 小時前
陳其邁化身"陳三歲"畫棒棒糖! 跟小朋友鬥嘴"指鹿為馬"
南部中心／劉安晉、陳芷萍 高雄市報導高雄22日下午有一場小朋友彩繪活動，畫布很特別，是高雄的輕軌列車，小朋友把對高雄的印象，全都畫在車身上。高雄市長陳其邁也拿起畫筆，在車頭畫了一支棒棒糖。看到小朋友天馬行空的作品，陳其邁瞬間又變成了陳三歲，不斷跟小朋友鬥嘴，還把長頸鹿說成是馬。民視 ・ 21 小時前
南市府日本日餐敘交流表揚長期投資日系企業 加深台日交流吸引加碼投資
臺南市政府積極推動臺南與日本間交流，特舉辦「2025臺南市日本日餐敘交流活動」，副市長葉澤山代表市長黃偉哲，率經濟發展局副局長蕭富仁等市府團隊出席，與日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、國科會南部科學園區管理局長鄭秀絨、臺南市台日文化友好交流基金會李退之董事長、臺南市日本人協會奧西克彥理事長及多位日本企業在台主管共聚一堂，並透過表揚長期投資臺南的日系企業，讓日商感受市府團隊的用心與重視，除增進彼此合作情誼，也期盼引領更多優質日商加碼投資、根留臺南。黃偉哲市長表示，臺南是台灣與日本淵源最深的都市，不僅保有許多日治時期建築，也與日本地理位置相近，於經濟、貿易、文化、教育等各方面交流密切，日本同時也是南市最大投資國，目前在臺南日商已逾百家；臺南近年以「南科、沙崙」雙引擎產業發展 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
直擊／舞團齊聚高雄世運迎TWICE台灣首唱！ 變裝藏巧思：親手織的
韓國人氣女團TWICE出道10年的首場台灣專場演唱會，今（22日）晚6點半將在高雄世運主場館舉行，即便成員彩瑛在演出前2天因為健康因素請病假，無法全員到齊。今晚仍是子瑜出道10年首次在台演出，意義非凡。高雄世運主場館今一大早就雲集大票鐵粉，等著買周邊商品並排隊入場，還有10多個舞團輪番在場外熱舞，場面十分熱鬧。鏡報 ・ 22 小時前