解決「行李箱棄置潮」！成田機場引進衣物壓縮機

許多外國遊客返國前為了裝滿伴手禮，常臨時購買更大的行李箱。（示意圖／unsplash）





許多外國遊客返國前為了裝滿伴手禮，常臨時購買更大的行李箱，舊箱則被棄置在機場。為解決「行李箱棄置潮」，成田機場13日試行衣物壓縮機，實測1分鐘即可將衣物體積縮小至七分之一，騰出空間把伴手禮帶回家。

日本每年吸引大量觀光客，但不少外國旅客在返國前，為了裝滿伴手禮，行李越塞越多。

有人乾脆臨時買新行李箱，舊箱直接棄置在機場，不只造成浪費也成了機場的管理難題。

為解決這個行李爆量問題，成田機場想出奇招。日本記者：「自13日起，將展開設置衣物壓縮機的實證試驗，該設備的特色在於可直接將衣物本身進行壓縮縮小。」

廣告 廣告

短短1分鐘，將體積壓縮至最多原來的七分之一，為行李箱騰出更多空間，光是成田機場行李遺失與被棄置的數量，過去四年就增加了約8.5倍。

當局希望透過引進衣物壓縮機，能減少行李被丟棄的情況也讓旅客更輕鬆返程。

更多東森新聞報導

獨家／電動車也怕熱！38度高溫開上路恐「多耗電15％」

嚇！男翻找社區垃圾桶找貴重物 慘遭「壓縮機輾斃」

翻垃圾出人命！男疑誤觸紅外線感應 慘遭壓縮機輾斃

