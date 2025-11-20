解浪軍黃海演習突延長8天 帥化民曝日本可能最慘結局

大陸11月17日起在黃海中部海域進行3天的實彈射擊演習後，又宣布自18日至25日在黃海南部部分區域持續實彈演訓，將演習時間延長8天。對此，退將帥化民分析，大陸短期內不至於立即開戰，但若大陸、俄羅斯、北韓與南韓四方在外交上形成連動，後續可能對日本形成「多點壓力」，使東京面臨更艱難的戰略局面。

大陸延長黃海實彈演習時間；圖為今年9月的054A型巡防艦海上訓練情形。(圖/中國軍網)

根據公告區域座標，解放軍新增的演習海域位於江蘇連雲港東北外海約30公里處，距離日本最近的離島約870公里，距離九州本島也僅約900至1000公里，被視為對東京施壓意味濃厚。

帥化民在19日中天節目「中天辣晚報」中表示，大陸宣布實彈射擊不只具有軍事意涵，也是一種「準封鎖」手段。他說明，一旦發布軍事演習警告，相關海、空域的船舶與航空器都必須避讓，3天還能調整，但拉長至8天後，對航運與區域情勢的衝擊將會放大。他認為，這種做法本身就會讓戰爭危機螺旋上升。

帥化民。(圖/中天新聞)

帥化民認為，若大陸、俄羅斯、北韓與南韓四方在外交上形成連動，將對日本形成多方位壓力。他舉例，俄羅斯若配合大陸強調北方4島主權，南韓再聲稱擁有獨島（竹島）主權，大陸則宣稱擁有釣魚台主權，等於在日本周邊同時打開多個敏感議題，將使高市政權面臨更艱難的戰略局面。

帥化民進一步指出，依據波茨坦宣言，日本僅能確保4個主要島嶼，其餘離島過去一直存在地位未定的爭論。若多國同時在主權問題上向日本施壓，東京勢必承受巨大壓力。他強調，這些離島多位處日本外圍，一旦發生衝突，很可能在海、空武力作用下短時間內失守，日本是否會選擇武力反擊將成為重大疑問。

對於美日同盟的可靠性，帥化民也質疑：「在這種情況下，美國真的會全力支持日本嗎？」他還說，日本長期奉行「戰略模糊」，在中美衝突時多以後勤支援為主，不涉入正式宣戰。然而高市早苗的「存亡危機」發言，等於讓日本從被動角色轉為主動挑釁，這不僅影響中日關係，也可能牽動中美接觸與談判的基礎。

帥化民直言，「從現在到明年4月，局勢還會有很多變化」，高市早苗的政治道路恐怕將面臨更多不確定性。

