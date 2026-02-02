解湖口交通瓶頸！楊文科爭取國1銜接台68線與湖口第二交流道

為加速增設「湖口第二交流道」與「國道1號銜接台68線匝道」東西向銜接工程的期程，新竹縣長楊文科（右五）日前率團隊拜會高公局。（新竹縣政府提供／陳育賢新竹傳真）

為解決新竹縣長期交通瓶頸，新竹縣政府爭取增設「湖口第二交流道」與「國道1號銜接台68線匝道」東西向銜接工程，為此，縣長楊文科日前率團隊拜會高公局長陳文瑞，陳文瑞則表示將協助縣府加速檢核修正資料，以及通過大會審議。

楊文科近日率領團隊與湖口鄉長吳淑君、前交通部常務次長何煖軒及議員何建樺拜會高速公路局，針對縣內2大指標性交通計畫爭取加速落實。

縣長楊文科說，這次拜會高公局，是為討論鄉親非常關心的「湖口第二交流道」，這件重大建設縣府在幾年前就開始提議，感謝高公局的幫助，現在湖口增設交流道修正報告書已送至高公局，期盼盡速初審並給予指教。

第2個關於「國道1號銜接台68線匝道」，發現如果只有「西向」，可能是美中不足，希望有「完整」的連接「東向」，對未來整個產業發展影響非常大。

吳淑君指出，針對湖口增設第二交流道部分，因新竹產業園區為國內重要產業聚落，年產值約6500億元、從業人員近7萬人，工廠數與就業人口分別占全縣約34％與41％，均居全縣之冠。

隨湖口東半部持續有企業進駐、產業園區開發與相關建設，未來就業機會與交通旅次預期大幅成長，既有道路系統已逐漸面臨負荷，國道1號增設湖口第二交流道為當務之急。

目前湖口第二交流道優選方案，建議於國道1號里程77K＋700處設置半套Y型交流道，以台1線作為聯絡道，規劃南出、北入匝道。

楊文科也強調，湖口鄉是全國最大的鄉，人口不斷成長，湖口是新竹縣工業與商業發展很重要的地方，很可能成為新竹縣第2個「市」，現有湖口交流道不符地方需求，時常壅塞，如果有第二交流道，相信能疏解相當大的交通流量，絕對有它的必要性，縣府會全力協助，也希望高公局給予指導，加速核定程序。

另，國道1號銜接台68線西向匝道增設東西向匝道會是長治久安之計，以新竹縣發展，這是國家必要做的基礎建設，才可以讓交通更通暢，希望高公局持續審慎探討。

局長陳文瑞表示，如吳淑君所言，湖口交流道周邊還有許多開發計畫，包括工廠、科學園區、住宅區及營區等，希望在初審時能協助縣府加速檢核修正資料，持續提供意見，協助向中央提報。

另，針對國1北向銜接台68線東西向匝道部分，陳文瑞說，內部評估東西向規畫皆有通盤考量，但發現東向困難度高，包括都市計畫變更、平行落墩等困難，決定優先推動西向匝道，希望該案盡速通過大會審議。

