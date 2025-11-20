解百萬定存遭阻 79歲婦誤會「被刁難」淚崩

台北市信義一名79歲婦人，要解約百萬定存，因為說詞反覆被行員阻止，等警方到場後，他情緒激動誤以為被刁難，不斷大哭，最終在孫女協助下，她才發現落入詐騙陷阱，保住116萬元。

79歲婦領不到116萬以會被刁難，當場淚崩。（圖／TVBS）

當天這位楊姓婦人前往銀行要求解約百萬定存，但當行員詢問資金用途時，她的回答卻前後矛盾。她一下說要購屋，一下又說要投資靈骨塔，還提到要支付丈夫的醫療費，種種說詞反覆不定。銀行行員察覺異常後通報了警方。警方到場後，雖然耐心地進行詢問，但這位婦人情緒非常激動，一直哭泣，認為自己被刁難而無法領錢，感到十分委屈。

面對婦人的情緒崩潰，警方嘗試安撫，告訴她：「不是不讓妳領錢，是關心妳。」但婦人仍然激動地表示：「我真的很難過。」警方持續關心她的情緒，詢問她是否需要喝水。在無法平復婦人情緒的情況下，警方只能請來她的孫女協助處理。警方向孫女解釋潛在危險：「妳這個卡交出去，可能就非常危險，有可能不只騙她的錢，還騙她的帳戶，遲早會害阿嬤卡到洗錢。」在孫女的說明下，婦人才終於意識到自己差點被詐騙，打消了匯款的念頭，成功阻止了116萬元的詐騙損失。

刑事局預防科偵查員張映晨解釋，長者容易成為詐騙目標有兩個主要原因：「一方面是因為長者可能有比較多的資產累積，他們整體的財產會比年輕人再高一點；另一方面就是因為長者可能接觸網路的時間比年輕人還要短，或者是對網路上訊息的分辨能力比較沒有那麼足夠。」警政署統計顯示，2024年全台詐騙受害人數達13萬多人，高額財損集中在50至70歲之間。其中65歲以上高齡長者高達9272人，而他們最常落入的是「投資詐騙」陷阱，占比達49.73%，其次則是「假檢警」詐騙。

