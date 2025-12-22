解碼國際／中國欲打造與西方匹敵軍力：重整結構、逆向工法、竊取資訊

華爾街日報(Wall Street Journal)21日報導，2016年，中國成立新的航空企業，名為「中國航空發動機集團」(Aero Engine Corp. of China)，「中國航空發動機集團」肩負起研發頂尖飛機發動機的任務，中國一直以來難以掌握這項技術。不到10年間，北京最新型的隱型戰鬥機開始服役，這批隱形戰鬥機搭載「中國心臟」，也就是國產的發動機。

這項進展代表中國在打造和世界強權匹敵的軍工產業上，跨出重要一步。北京現在不僅可自製武器，而且還可對外銷售更多軍武，在某些軍事技術領域，中國似乎已經可以與俄羅斯、美國不相上下，甚至超越他們。

能夠生產先進武器是中國國家領導人習近平希望中國減少對外依賴的治理願景之一。他希望能減少從食物、能源到半導體的對外依賴。習近平認為，中國越能自給自足，就越能防止西方國家對中國的戰略扼制。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)的數據顯示，20年前，中國是世界上進口最多武器的國家。中國過去依賴俄羅斯、法國等提供戰機、發動機和防空系統；甚至在1980年代與美國達成協議，購買雷達系統和火炮技術在內的裝備。但是最近幾年，中國在全球武器進口所佔的比例已大幅下降，並且跌出全球十大軍武買家排行榜。

分析師認為，即便出於成本因素繼續使用外國的軍事武器硬體，但中國現在可以自行製造大部分所需的軍事技術。這項戰略成功使中國在超級大國衝突中佔據有利位置，也反映出中國為了提升科研水準、重組國營軍工產業，以及利用民營企業滿足國防需求所做的努力。

西方國家官員與分析家指出，中國也透過間諜活動與逆向工法，彌補科技技術差距。美國官員曾揭露，中國的網路攻擊目標是為了竊取美國航空、海事和其他技術領域的機密。斯德哥爾摩國際和平研究所資深研究員魏士曼(Pieter Wezeman)表示，「中國使盡各種手段」。

斯德哥爾摩國際和平研究所數據指出，中國現在是全球第四大武器出口國，僅次於美國、法國，和俄羅斯。中國的極音速飛彈飛行速度至少是音速的5倍，並且可突破大多數防空系統，性能超越西方國家。

天安門事件之後，西方國家對中國實施禁運，對北京國防發展帶來挑戰。中國1990年代向俄羅斯購買蘇愷-27戰鬥機，以逆向工法研發出殲-11。2016年，一名中國航空業高層在美國認罪，承認參與了入侵美國國防承包商系統並竊取資料，其中包括C-17運輸機及F-22和F-35隱形戰鬥機的相關資訊。

華爾街日報報導指出，北京也重整國防工業，從過往國營事業巨頭主導，重整為「中國航空發動機集團」，匯集數十家航空公司科學家與研發資源。另外，北京也合併兩家國營企業，打造全球最大的造船企業。

這些動作讓中國加速自主研發航空母艦、潛艇和戰鬥機的腳步，例如北京的第二款隱形戰鬥機殲-35，於2024年公開亮相，這意味著中國將與美國一起成為世界唯二擁有不止一種型號隱形戰鬥機的國家。

報導指出，中國最新的航空母艦「福建號」於11月服役，這是中國第一艘完全自主設計建造的航空母艦，並且配備電磁彈射器，可電磁彈射艦載機；福建號與前面兩艘航母相比，性能顯著提升。

不過，分析家認為，中國要實現全軍裝備國產化還有很長的路。美國加州大學聖地牙哥分校全球衝突與合作研究所所長張太銘(Cheung Tai Ming)表示，習近平認為，與美國相比，中國在軍事、創新和工業領域仍處於劣勢，但習近平的最終目標是讓中國全面挑戰美國全球軍事領導者的地位。(編輯：沈鎮江)