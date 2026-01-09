解碼國際 / 中國網路熱議對台發動「斬首行動」 學者：解放軍實戰與整合能力不足

在美國對委內瑞拉發動襲擊，抓捕前強人總統馬杜洛(Nicolas Maduro)後，部分中國網友呼籲仿效美國的閃電行動，突襲台灣並抓捕台灣領導人，作為接管台灣的前奏，但學者與安全官員認為，中國軍力距離執行此類行動仍相當遙遠。

他們表示，中國軍方若試圖對台灣領導層發動「斬首行動」，將面對一個多年來已針對此類行動做足準備的對手；台灣除了擁有廣泛的防空與雷達能力，並可能獲得美國及其盟友的支持。

儘管中國多年來持續取得先進武器，但外界仍質疑，解放軍能否有效運用這些裝備，以及其指揮體系是否具備在實戰中整合運作的能力。

民進黨立委陳冠廷表示：「一旦這類行動受挫，很快就會升高為全面衝突，政治與軍事風險極高。」

他補充說，台灣分層的空防與預警系統意味著，任何空中突擊或特種部隊滲透行動，在跨越台灣海峽時就會被偵測到，預示情勢升高。

美國上週末發動突襲，成功將委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子抓捕至美國，展現其久經實戰考驗的空中優勢。

美軍以匿蹤戰機、具備干擾敵方防禦能力的噴射機，以及祕密偵察的無人機與衛星，牢牢掌控制空權，並向指揮官即時提供情報。

陳冠廷指出，相較之下，解放軍「在真正的聯合作戰經驗、電磁與電子作戰能力，以及在高風險任務的實戰驗證方面，仍存在明顯落差」。

中國國防部未立即回應路透社的詢問。

中國進犯台灣威脅

新加坡安全學者許瑞麟(Collin Koh)表示：「在作戰層面，解放軍近來嘗試提升兵力整合能力，但與美國數十年累積的經驗相比，仍只在起步階段。」

中國仍未排除以武力奪取台灣。總統賴清德上月表示，台灣將堅定捍衛主權並強化防衛；在此前，北京在最新一次環台軍演中對台海北部發射數十枚火箭彈。

去年10月，賴清德宣布台灣計畫建置「台灣之盾」(T-Dome)，構想打造類似以色列的「鐵穹」(Iron Dome)防空系統，並透過更有效率的「感測到射擊」(sensor-to-shooter)機制，提高攔截成功率，並整合台灣自製的天弓飛彈(Sky Bow missiles)與美國提供的海馬士多管火箭系統(HIMARS)。

中國網民熱議抓捕馬杜洛行動

軍事觀察人士指出，中國針對奪取台灣進行過多項兵棋推演；不過，部分中國網友仍將美國在委內瑞拉的行動視為靈感來源。

一名微博用戶表示：「委內瑞拉的情況為我們統一台灣提供了解方。」「先用特種作戰逮捕賴清德，隨即宣布接管台灣，發放新身分證…就能迅速取得決定性勝利。」

陳冠廷對此斥為「幻想」，其他分析人士也指出，任何此類嘗試都將迅速面臨嚴峻的軍事現實。

許瑞麟表示，中國已增添裝備，模擬波音(Boeing)的EA-18G「咆哮者」(EA-18G Growler)及諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman)的E-2D先進鷹眼(E-2D Advanced Hawkeye)預警機，但實際能力仍有待釐清。

他補充說，由於中共仍在解放軍指揮體系中扮演角色，外界對其作戰效能仍存有疑慮。

他指出：「分散式的指揮管制體系至關重要，才能讓前線指揮官在情勢演變、不確定性高的作戰環境中，行使必要的主動權。」

儘管解放軍可能存在一些不足，但台灣官員仍然不敢掉以輕心。 一位不願透露姓名的台灣高級安全官員表示：「我們沒有本錢輕視他們。」