解碼國際／何謂艾普斯坦檔案？

美國國會18日以壓倒性票數通過「艾普斯坦檔案透明法案」(Epstein Files Transparency Act)，要求司法部公開和已故性犯罪富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)相關的政府文件，使得封存多年、引發狂熱臆測的「艾普斯坦檔案」(Epstein Files)距離公諸於世又更近一步。

美國總統川普(Donald Trump)幾個月來一直反對公開這些檔案，但在最後改口支持。就在川普改變態度的2天後，眾議院18日以427比1的票數通過這項透明法案，要求將所有艾普斯坦的非機密紀錄提交參議院審議。而參議院也在隨後一致通過，為川普簽署這項法案鋪路。

這位交遊廣闊的富豪金融家2019年在獄中去世，當時他正等待因涉嫌性交易未成年少女而受審。

然而，艾普斯坦之死，止不住人們對他和知名企業高層與政商名流關係的熱議，其中就包括他的前密友─美國總統川普(Donald Trump)。

那麼，究竟什麼是「艾普斯坦檔案」？

艾普斯坦檔案是指美國司法部(DOJ)和聯邦調查局(FBI)在佛羅里達的調查中所收集到的大量證據，這項調查導致他在2008年因為媒介未成年人賣淫被定罪、以及後來在紐約遭到起訴。

然而，只有極少數的政府資料被公開，近來有關艾普斯坦的大量訊息是來自他遺產的相關電子郵件。

眾院18日通過的「艾普斯坦檔案透明法案」要求在30天內公布司法部、FBI和美國檢察官辦公室所持有的、與艾普斯坦及其同夥麥克斯威爾(Ghislaine Maxwell)有關的「所有非機密紀錄、文件、通訊與調查資料」。

現年63歲的英國前社交名媛麥克斯威爾，因為協助艾普斯坦誘拐未成年少女性侵而遭定罪，目前正在服20年有期徒刑。

她成為唯一因為和聲名狼藉的艾普斯坦有關而被定罪者，但川普的「讓美國再次偉大」(MAGA)支持者長久以來堅信，「深層政府」(deep state)的菁英階層在包庇艾普斯坦在民主黨與好萊塢的同夥，刻意不讓艾普斯坦案的權貴曝光。

FBI/DOJ備忘錄

FBI和司法部7月公布的備忘錄引發一場政治風暴。備忘錄指出，在經過「詳盡檢視」後，沒有「具可信度的證據」顯示艾普斯坦握有「客戶名單」或勒索權貴人士。他們也駁斥了艾普斯坦是在獄中遭到殺害的說法，確認他是死於自殺，並表示不會針對這項調查發布更多訊息。

備忘錄還說，「這項檢視證實，艾普斯坦曾傷害超過1千名受害者」，但未發現任何「第三方」涉及非法不當行為。

備忘錄指出，當局對艾普斯坦的電子設備展開數位搜查、並前往包括一座加勒比海私人島嶼在內的多處房產實地搜查，在檢索了資料庫、硬碟和實體文件後發現超過300GB的資料和實體證物。

川普與艾普斯坦

川普在競選時承諾會公開艾普斯坦檔案，他在就職後隨時可以這麼樣做，而無需經過國會干預。

但川普在1月重返白宮後改變心意，他對呼籲文件解密者日益反感，甚至把整起事件形容為「無聊」、「騙局」，「沒人關心」。直到這個月16日，在國會將表決公布檔案之後，他才改口支持公開檔案。

他在真實社群」(Truth Social)發文說，「眾議院共和黨員應該表決支持釋出艾普斯坦檔案，因為我們沒什麼好隱瞞的」。

在改變立場之前，這位共和黨籍總統曾下令司法部長邦迪(Pam Bondi)調查艾普斯坦與前總統柯林頓(Bill Clinton)以及其他幾位知名民主黨人士的「牽連與關係」。

柯林頓和川普一樣，都曾與艾普斯坦關係密切，但兩人一直都沒有被控有任何不當行為。

邦廸隨即指派紐約曼哈頓聯邦檢察官克雷頓(Jay Clayton)主導這項調查。此舉可能會使部分檔案資料的公開變得複雜、或導致部分內容被大量刪除。

這項眾院18日通過的法案，准許保留「將危及正在進行的聯邦調查或起訴」的資料。(編輯：鍾錦隆)