解碼國際／內鬥、延誤與系統崩潰 宏國大選結果難產內幕

宏都拉斯11月30日總統大選至今仍未能完成計票工作，導致使得宏都拉斯陷入政治混亂。路透社報導，選舉委員會內部的權力鬥爭、籌備工作的延誤與計票系統的缺陷，導致這場備受矚目的大選結果遲遲無法出爐。

根據宏都拉斯全國選舉委員會(CNE)官員奧喬亞(Marlon Ochoa)，在宏都拉斯11月30日總統大選的幾週前，一項測試暴露出計票系統的嚴重缺陷：只有36%的模擬選票被處理。這個警告被證明具有先見之明。

如今，距離投票日已經過了兩週，這場總統大選仍陷入停擺，數十萬張選票未被統計，候選人互相指控選舉舞弊，選務系統因為延誤與功能失能而陷入癱瘓。

這場混亂也導致這個有1,100萬人口的國家陷入政治僵局。緊張不斷升高，民眾對選舉程序的信心受到侵蝕。

初步計票結果顯示，保守派國家黨(National Party)候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)僅以4萬票的差距，領先中右派自由黨(Liberal Party)候選人納斯拉亞(Salvador Nasralla)。將近15%的計票單，相當於數十萬張選票顯示出「不一致」，尚未被統計。

納斯拉亞緊咬著問題點指控選舉舞弊，左翼執政黨自由重建黨(LIBRE)總統卡斯楚(Xiomara Castro)譴責整個過程是「選舉政變」。表態支持阿斯夫拉的美國總統川普(Donald Trump)也宣稱存在舞弊，但沒有提出證據。

包含歐盟和美洲國家組織(Organization of American States)等主要國際觀選團都沒有對系統性舞弊提出質疑。有多位專家則告訴路透社，選舉委員會內部的權力鬥爭，導致了籌備工作嚴重延誤，兩個宏都拉斯的政黨與包含川普在內等其他因素，都破壞了人們對選舉結果的信心。

政治分析師柯拉雷斯(Hector Corrales)指出：「這是蓄意製造的低品質選舉過程」，「唯一能拯救這場選舉就是一場大勝。」

選委會延誤與系統缺失

宏都拉斯選委會是由3名官員組成，每一位都代表一個主要政黨。選委會的職責在於籌備、監督和驗證選舉結果。

選舉觀察人士告訴路透社，其中一項重要工作是委託一家公司處理選票。但在今年7月，自由重建黨的奧喬亞抵制了選委會的會議，延誤了招標作業的啟動。

奧喬亞並未回應路透社的置評請求。

最終，在8月30日，選委會選擇了ASD集團，這是一家總部設於波哥大的公司，曾參與哥倫比亞的地方與全國選舉。

專家與選舉官員人士告訴路透社，這家公司的系統完全無法應對宏都拉斯的選舉流程，其流程包含防止舞弊的特定要求，並表示由於選委會的延誤，該公司沒有足夠的時間進行準備。

位於德古西加巴的非營利組織「更公正社會協會」主任赫南德茲(Carlos Hernandez)說：「他們的設備容量不足」，「對一家公司來說，3個月的時間來準備如此複雜的選舉是不夠的。」

ASD集團的機器難以掃描投票所的計票單，並以數位的方式傳輸到德古西加巴。該公司曾暫停計票工作進行維護，至少有一次長達數天，這延長了計票過程。

在宏都拉斯擔任選舉觀察員的卡爾森(Laura Carlsen)表示：「疑點重重，問題太多了，應該全面重新計票。」

國內爭端與外國干預

在11月的投票前，這場選舉已經高度政治化，各政黨互相指控對方操縱選票或破壞選舉結果的公信力。

其中最大一起醜聞發生在10月，當時檢察總長對國家黨議員洛佩斯-歐索里奧(Cossette Lopez-Osorio)展開調查，指控她涉嫌一名軍官商討影響選舉的計劃。

自由重建黨總統候選人蒙卡達(Rixi Moncada)告訴路透社，這場陰謀證明這次選舉是「史上舞弊最嚴重的選舉」。蒙卡達目前在計票中遠遠落後，位居第三。

洛佩斯-歐索里奧沒有回應置評請求。國民黨則表示，這項調查是企圖恐嚇她。

隨著內部緊張局勢加劇，一些政治人物也開始尋求海外援助。

11月，來自反對黨的前檢察官龐塞(Sandra Ponce)和前最高法院首席大法官莫拉雷斯(Vilma Morales)分別前往日內瓦和華盛頓。龐塞表示，她們擔心自由重建黨試圖破壞選舉。

龐塞11月25日表示她請求美國副國務卿藍道(Christopher Landau)對影響選委會成員的「干預、恐嚇和政治壓力」表達擔憂。

但一天後，川普公開支持阿斯夫拉，龐塞的熱情也隨之消退。龐塞告訴路透社：「他越過了紅線」。

12月6日，執政黨自由重建黨向宏都拉斯選委會提出申請，要求宣布選舉無效，理由之一是華盛頓的干預。

目前計票工作仍在繼續。選委會計劃13日開始對被標記為不一致的計票單進行人工特別計票。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

