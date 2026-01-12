解碼國際 / 全國示威浪潮到「抵抗軸心」動搖 伊朗政府面臨哪些考驗？

伊朗因經濟困境所引發的全國性抗議行動持續升溫，在政府封鎖網路與電話通訊的情況下，對這個伊斯蘭共和國的神權統治形成新的壓力。

與此同時，伊朗自稱的「抵抗軸心」(Axis of Resistance)，即由德黑蘭支持的國家與武裝團體聯盟，自2023年以哈戰爭爆發以來，勢力已大幅削弱。

美國總統川普(Donald Trump)日前警告伊朗，若德黑蘭「暴力殺害和平示威者」，美國「將出手相救」。在美軍近期逮捕伊朗長期盟友、委內瑞拉領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)後，這番言論更具真實感。

以下為美聯社彙整伊朗當前抗議活動緣由與進展，以及德黑蘭所面臨的挑戰。

抗議規模多大？

總部設於美國的人權活動新聞社(Human Rights Activist News Agency, HRANA)今天(12日)稍早通報，伊朗31個省份發生超過500起抗議事件。該組織表示，至少544人死於示威活動，並有1萬600人被捕。該組織仰賴伊朗境內的活動人士網絡蒐集資訊，在過往動盪事件中的統計具有一定準確性。

伊朗政府尚未公布示威活動的整體傷亡數字。由於網路與國際電話遭到封鎖，美聯社無法獨立查證實際死傷情況。

要掌握這波抗議的規模相當困難。伊朗國營媒體重述官方強硬的立場，而網路流傳、鏡頭搖晃的影片僅見群眾聚集在街頭或能聽見傳出槍聲。在伊朗，記者本來就面臨採訪限制，包括街頭採訪需經批准，以及面臨遭當局騷擾或逮捕的風險；網路中斷更使情勢更加不透明。

即便如此，抗議行動似乎仍未停歇，儘管最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)已強硬表示「暴徒必須被制止」。

抗議為何爆發？

這波抗議始於經濟走向崩潰。伊朗長期承受約40%的年通膨率，近期里亞爾崩盤引發更深層的經濟危機，肉類、米等民生必需品價格皆飆升，引發民怨。

去年12月，伊朗對受到國家補貼的汽油實施新的價格分級制度，調高汽油價格，進一步加重民眾負擔。伊朗政府未來還可能進一步調漲油價，目前政府每3個月檢視一次油價。此外，伊朗中央銀行近日取消除藥品與小麥以外所有商品的優惠補貼匯率，食品價格預料將再飆升。

德黑蘭商人於去年12月下旬發起罷市，揭開這波抗議浪潮的序幕，示威活動隨後迅速擴散至全國各地。抗議最初聚焦於經濟問題，但很快便演變為高喊反政府口號的群眾示威。伊朗人民多年來累積的不滿情緒，尤其是在2022年22歲女子艾米尼(Mahsa Amini)死於拘留期間後達到高點，在當時即曾引爆一場席捲全國的示威行動。

部分示威者高喊支持流亡海外的伊朗王儲巴勒維(Reza Pahlavi)，他日前呼籲伊朗民眾持續走上街頭抗議。

伊朗結盟體系動搖

伊朗自稱的「抵抗軸心」曾逐漸壯大，但如今面臨重挫。以色列在加薩戰爭中重創哈瑪斯(Hamas)。黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨(Hezbollah)高層遭以色列擊斃後，實力也明顯削弱。

2024年12月，受到伊朗長年支持的前敘利亞強人總統阿薩德(Bashar Assad)在一場閃電攻勢中倒台。獲伊朗支持的葉門叛軍青年運動(Houthi)也遭以色列與美國空襲重創。

西方對伊朗核計畫的憂慮

川普去年6月下令美軍空襲伊朗，理由是對伊朗追求核武的擔憂；德黑蘭數十年來堅稱其核計畫為民用。

隨著近年關於核問題的緊張升高，德黑蘭也大幅削減與國際原子能總署(IAEA)的合作。IAEA秘書長警告，若伊朗決定追求核武，可能具備製造多達10枚核彈的能力。

美國情報機構評估指出，伊朗尚未正式啟動核武計畫，但已「採取多項行動，使其在一旦選擇製造核裝置時，具備更充分的準備」。

伊朗近日表示，已停止進行鈾濃縮，試圖向西方釋出仍願就核計畫進行談判，以換取解除制裁的訊號。然而，自去年6月的戰爭以來，相關實質談判仍未見進展。

伊朗與美國關係為何長年緊張

數十年前，在巴勒維國王(Mohammad Reza Pahlavi)統治下，伊朗曾是美國在中東的重要盟友，當年曾購買美製武器，並允許美國中央情報局(CIA)設立祕密監聽站，監控鄰近的蘇聯。1953年，在CIA策劃的政變後，巴勒維國王的統治受到鞏固。

在1979年1月爆發的大規模示威中，巴勒維國王出逃，隨後由何梅尼(Ayatollah Ruhollah Khomeini)領導的伊斯蘭革命建立神權政府。同年，伊朗大學生佔領美國駐德黑蘭大使館，要求引渡國王，引發長達444天的人質危機，伊朗與美國外交關係自此中斷。

在1980年代的兩伊戰爭期間，伊朗與伊拉克試圖在波斯灣和荷莫茲海峽中斷對方的石油出口，此舉又被稱為油輪戰爭(Tanker War)，當年美國支持的是伊拉克的海珊(Saddam Hussein)政權。這場衝突中，美軍曾一天內重創伊朗海軍，1架伊朗客機並遭擊落，當時美軍稱誤判該飛機為軍機。

此後，伊朗與美國關係在敵對與勉強的外交接觸(grudging diplomacy)之間反覆擺盪。2015年核協議一度使雙邊關係恢復達到高點，當時伊朗大幅限制核計畫以換取解除制裁，但川普於2018年單方面退出該協議，重新點燃中東緊張局勢，在2023年10月以色列與哈瑪斯之間的加薩戰爭爆發後，中東情勢進一步升高。