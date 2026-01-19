解碼國際／全面封殺 vs. 適度使用：青少年社群媒體禁令拉鋸戰

法國與英國等多個國家正考慮仿效澳洲，禁止兒童與部分年齡層的青少年使用社群媒體；不過，此舉是否有效，專家仍陷入激烈爭論。

法新社今天(19日)報導，支持青少年社群禁令者警告，必須採取行動，以因應年輕族群心理健康惡化；但反對者則認為，相關證據尚不充分，主張採取更細緻的作法。

澳洲上個月成為全球首個禁止16歲以下用戶使用Instagram、臉書(Facebook)、TikTok與YouTube等社群平台的國家。澳洲網路安全監管機構上週指出，科技公司已封鎖470萬個未滿16歲用戶的帳號。

法國目前也在辯論類似的法案，包括總統馬克宏(Emmanuel Macron)力推的一項措施。

英國同樣也在考慮類似禁令。英國衛報(The Guardian)上週報導，支持澳洲禁令的美國心理學家海德(Jonathan Haidt)已受邀向英國政府官員對相關政策作法進行說明。

海德在其2024年暢銷書「焦慮世代」(The Anxious Generation)中主張，看螢幕的時間太長，尤其是花太多時間在社群媒體上，正在重塑兒童的大腦發展，並「引發心理疾病的流行」。

儘管該書在政界有不小的影響力，但在學術界引發爭議。加拿大心理學家奧傑斯(Candice Odgers)在書評中指出，海德所描繪的「駭人故事」「缺乏科學支持」。

爭論的核心之一，在於社群媒體使用對青少年的心理健康究竟有多大影響。

澳洲昆士蘭大學(University of Queensland)研究員諾特爾(Michael Noetel)告訴法新社，「(即便)數十億使用者受到微小程度的影響，累積起來不容小覷」。

諾特爾表示，有「大量證據」顯示，社群媒體對青少年造成傷害，並補充說，有些人要求的證明門檻過於不切實際。他補充說：「我的看法是，海德比他一些最嚴厲的批評者所承認的更正確，但又沒有他的書意指的那麼正確。」

在審視相關證據後，法國公共衛生監管機構ANSES上週裁定，社群媒體對青少年，尤其是女孩，有諸多負面影響，但並非她們心理健康下滑的唯一原因。

適度使用才是關鍵？

諾特爾領導的一項研究去年刊登於「心理學公報」(Psychological Bulletin)，該研究回顧全球逾100項關於螢幕使用時間與兒童、青少年心理與情緒問題之間關聯的研究。

研究顯示存在惡性循環：過度的螢幕使用，尤其是沉迷社群媒體與電玩將產生許多問題，而這些困擾又會進一步促使年輕族群更頻繁地沉溺在螢幕世界中。

然而，也有研究者對全面禁令持保留態度。

澳洲阿德雷德大學(University of Adelaide)學者辛格(Ben Singh)追蹤超過10萬名澳洲青少年長達3年，他的研究刊登於「美國醫學會兒科期刊」(JAMA Pediatrics)。

辛格的研究發現，身心狀況最差的族群，反而是每天使用社群媒體超過2小時者，或完全不使用者；表現最佳的是「適度使用」的青少年。

辛格告訴法新社：「研究結果顯示，過度限制與過度使用都可能造成問題。」

這項研究同樣指出，女孩更容易因過度使用而受影響；而在年齡較大的青少年中，完全被剝奪社群媒體對男孩的傷害最大。

「毒性驚人」

法國精神科醫師蒂塞宏(Serge Tisseron)長期警告，過度使用社群媒體對健康構成巨大威脅。

他對法新社表示：「社群媒體的毒性驚人。」

但他也擔心，精通科技的青少年很容易繞過這些禁令，也讓家長推託責任。

他說：「近年來，討論已極度兩極化，只剩下全面禁止或什麼都不做。」他呼籲，採取更細緻的監管方式。

另一個選項，則是觀察澳洲這項實驗性政策的成效。

劍橋大學(Cambridge University)研究員奧本(Amy Orben)表示：「一年內，我們應該就能更清楚澳洲社群媒體禁令的實際效果，以及是否帶來任何意想不到的後果。」(編輯：宋皖媛)

