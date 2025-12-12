解碼國際／分析：泰總理解散國會 藉邊境衝突為大選鋪路

泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)11日提出解散國會的申請，並獲得泰王批准，意味著泰國即將在45至60天內舉行眾議院大選。此時正值泰國與柬埔寨邊境再度爆發戰火，路透社引述學者分析指出，阿努廷似乎有意利用軍事衝突所激發的民族主義情緒，藉此吸引選票。

路透社今天(12日)報導，泰國與柬埔寨今年7月在邊境連續5天爆發衝突後，本週雙方軍隊再度交火。烏汶府大學(Ubon Ratchathani University)政治學教授提提蓬(Titipol Phakdeewanich)指出，泰國政府選在戰爭重燃之際提前舉行大選，關鍵原因在於邊境衝突導致國內民族主義升級，對阿努廷所屬的泰自豪黨(Bhumjaithai party)形成有利局面。

提提蓬表示：「這是主要動機之一，因為時機正好。」

泰國東北部是泰自豪黨的票倉，部分省分鄰近邊界戰區；同時，阿努廷的盟友也有望藉這波愛國主義浪潮贏得選票。

泰國朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)政治學講師史迪宏(Stithorn Thananithichot)也認為，隨著泰柬邊境衝突成為選民關注的焦點，民眾反柬情緒沸騰，有助於推升阿努廷的人氣。

阿努廷自今年9月上任以來，推出一連串刺激方案來應對經濟趨緩的情況；在處理泰柬邊界問題上，他一直義無反顧地支持軍方，深受民眾支持。但他同時也因上個月南部洪災等問題面臨指責。

不過，也有分析人士指出，即使有愛國主義的加持，阿努廷的泰自豪黨也未必能在此次國會大選中取得絕對多數。保守的建制派仍有可能試圖壓制支持阿努廷的最大在野黨人民黨(People's Party)，讓新執政聯盟誕生。

提提蓬提到，泰自豪黨曾在2023年支持前總理貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)所屬的為泰黨(Pheu Thai party)，「我想我們不能排除泰自豪黨和為泰黨再次合作的可能性」。(編輯：楊翎)