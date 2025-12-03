解碼國際／南韓戒嚴風波1週年 李在明將強調民主弭平分裂

南韓民眾今天(3日)預料將走上街頭，舉行集會紀念被罷黜的尹錫悅總統(Yoon Suk Yeol)宣布戒嚴令1週年，此舉曾使這個嚴重分裂的國家陷入政治動盪不安。南韓總統李在明(Lee Jae Myung)也將出席在南韓國會外舉行的集會，並規劃以「復興的民主」為主題，舉行外媒記者會。

尹錫悅宣布戒嚴1週年

2024年12月3日，南韓40多年來的文官統治首次遭到中止，引發了大規模的抗議行動與國會對峙。經過了1年後，這個面臨經濟放緩、人口高齡化與北韓威脅揮之不去的國家，仍被政治兩極化所撕裂。

在尹錫悅遭到罷免後擔任南韓總統的李在明將出席在南韓國會外舉行的集會。國會議員去年曾無視戒嚴部隊的集結，在宣布戒嚴令的數小時後就投票予以否決。

南韓總統室公報溝通首席秘書李圭淵(Lee Kyu-yeon)告訴記者，李在明計劃以「平靜但有意義的日程安排」來紀念這個1週年。

李在明今天的行程包括以「復興的民主」為主題，舉行外媒記者會。

首爾警方告訴法新社，他們預期至少有2千人將參與這場集會，這是自從去年這場引發關注的事件後，南韓國會附近首度舉行這類活動。

尹錫悅過去所屬的「國民力量黨」(People Power Party)支持者則計劃另行集會，來要求其領導人堅定立場，不要為這項戒嚴令的徹底失敗致歉，這場潰敗已導致政黨內部分裂。

「國民力量黨」議員梁香子(Yang Hyang-ja)1日表示，戒嚴令是一場夢魘而非啟發。「我們應該反省自我是否還陷在1年前的12月3日」。

然而，政黨領袖韓東勳(Jang Dong-hyuk)堅稱不應感到後悔。

入獄烈士形象

政治評論者朴相炳(Park Sang-byung，音譯)告訴法新社，許多右派人士仍「認同尹錫悅的政治立場與利益」，「如此有助於他們掌控政黨權力和他們未來的政治利益」。

此外，尹錫悅在宣布戒嚴後遭受的法律困境，也有助於提升他在極右派之中的烈士形象。

這位遭罷黜的領導人正因叛亂罪、以及和他試圖實施戒嚴相關的罪行受審，一旦罪名成立可能會面臨死刑。

尹錫悅的妻子金建希也遭到拘留，並因被控受賄、操縱股市、以及收受超過5萬美元的奢華禮品等罪名受審。

這是南韓史上首次有前總統夫婦雙雙被捕。

包括南韓前情報首長和內政部長在內，尹錫悅的20多名親信也因為叛亂罪受審。

所有關於戒嚴令的庭審預料將於2月前結束。

戒嚴事件始末

南韓1年前在一夜之間戒嚴又解嚴震驚國際社會，以下這場事件始末：

時任南韓總統尹錫悅在2024年12月3日晚間宣布戒嚴，這是南韓第17次、也是40多年來的首次緊急戒嚴。戒嚴軍在4日凌晨零時破窗進入國會大廳，封鎖出入口，與試圖抵抗的議員幕僚發生衝突。

在戒嚴軍進入國會大廳不久後，已在場內的190名國會議員便完成投票，全員通過解除緊急戒嚴，要求進入國會的所有軍隊立刻退出。尹錫悅也在4日清晨宣布取消緊急戒嚴令，並撤回執行戒嚴事務的兵力。

這項戒嚴公告的重點包括禁止所有政治活動、禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為、命令所有媒體和出版物受到戒嚴管制、禁止罷工與破壞及煽動社會混亂的集會活動等。

戒嚴引發政治危機

這場緊急戒嚴雖然只維持約6小時就被國會推翻，但仍使南韓陷入數十年來最嚴重政治危機。

尹錫悅在去年12月14日遭國會通過彈劾送交憲法法院。隨後尹錫悅因為第三度未到案應訊，調查人員在去年12月30日聲請逮捕，成為南韓史上首見彈劾程序完成前試圖強制拘捕總統。

今年1月15日，南韓檢調人員試圖進入尹錫悅官邸，而他的總統警衛人員、律師和支持者都試圖阻止檢調執行。經過協商後尹錫悅決定配合被帶至公調處大樓。在以刑事嫌疑人身分在看守所單人室度過第一晚後，於1月18日遭到延押。

南韓法院在3月8日以程序理由撤銷羈押。尹錫悅獲釋後在看守所外下車後，向支持者揮手致意。

憲法法院8名大法官在4月4日一致通過彈劾成立，尹錫悅即刻免職，成為南韓史上第二位遭彈劾下台元首。