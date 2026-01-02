解碼國際／「台灣有事」牽動東北亞角力 李在明訪中突顯北京戰略

中國國家主席習近平4日將接待來訪的南韓總統李在明(Lee Jae Myung)，此舉表明了在因為台灣問題與日本關係緊張之際，北京有意強化與首爾關係。

搶在日韓峰會前 中國意在拉攏首爾

李在明將於4日到7日對中國進行4天的國是訪問。分析人士說，這將是習近平與李在明在僅僅2個月內的第二度會面，而這個不尋常的時間間隔，表明了中國渴望加強與首爾關係，並促進經濟合作與觀光旅遊。

在日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)去年11月暗示，一旦中國攻擊台灣可能引發軍事回應後，中日關係降至數年來最低點。北京對日本祭出觀光、經濟等一連串報復手段，甚至在東亞海域大秀肌肉，部署歷來之最的海上軍力展示。

分析人士說，習近平邀請李在明進行國是訪問，是旨在深化雙邊關係的精心策劃之舉，特別是在李在明訪問日本之前。

據指出，李在明與高市早苗將於1月13至14日在日本奈良會晤。

中日爭端不選邊 南韓尋求平衡保身

韓國外國語大學(Hankuk University of Foreign Studies)政治經濟學教授康埈榮(Kang Jun-young)表示，中國希望比以往再多些強調南韓的重要性。

他並補充說，中國似乎是作出戰略性的決定，認為在南韓與日本再次舉行峰會之前，先讓李在明訪中會更好。

李在明政府已表示，他們的目標是「恢復」與北京的關係，承認中國是南韓最大的貿易夥伴。

這項轉變出現之際，正值兩國先前因為李在明的前任─南韓前總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)與華盛頓和東京走得更近、以及對中國處理台灣議題的批評而關係緊張。

如今，南韓正試圖維持平衡，但傾向於與中國合作來避免被迫捲入任何會威脅到這個亞洲工業強國的麻煩。

李在明去年12月曾表示，他不會在中日外交爭端選邊站。

東北亞十字路口 中韓關係複雜化

儘管如此，隨著中國挑戰南韓在這個地區的主要盟友─美國、以及擁核北韓仍然難以預測，都使得中韓關係仍需面對複雜問題。

中國是北韓的主要盟友與經濟命脈。

南韓前國防副部長、首爾智庫世宗研究所(Sejong Institute)高級研究員申範澈(Shin Beom-chul)表示，習近平和李在明可能會討論一些具爭議性的議題，例如對韓美同盟現代化的努力，此舉顯然旨在遏制中國的主導地位。

目前約有2萬8,500名美軍駐防南韓，以因應任何來自北韓的威脅。

美國官員已示意一項計畫，讓那些美國駐軍能更靈活地因應其他威脅，例如捍衛台灣、以及控制中國與日俱增的軍事影響力。

駐韓美軍司令布朗森(Xavier Brunson)去年12月29日在一場論壇說，南韓不僅僅要因應朝鮮半島的威脅，南韓處於形塑東北亞權力平衡的更廣泛地區動態的十字路口。

專家表示，李在明與習近平會談的議程，包括說服中國促進與北韓對話。

北韓對李在明政府的接觸不予理會，並給他貼上了「偽君子」與「好鬥狂人」的標籤。

在此同時，中國與北韓一直試圖進行更緊密的協調。去年9月在北京舉行的大型閱兵儀式中，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)曾和習近平並肩同行。

科技/供應鏈/K-pop 中韓利益難割捨

李在明辦公室稍早表示，李在明出訪北京預料將處理的問題，包括雙方在關鍵礦產、供應鏈與綠色產業等領域的合作。

首爾近半數的稀土礦產供應來自中國，這對半導體製造至關重要。北京也佔首爾年度晶片出口的三分之一，是截至目前的最大市場。

南韓產業通商資源部部長金正寬(Kim Jung-Kwan，音譯)和中國商務部長王文濤，上個月同意朝向穩定的稀土供應共同合作。

專家表示，李在明這次訪中也可能促進兩國在人工智慧(AI)和先進技術的合作。

華為的南韓執行長Balian Wang上個月在記者會表示，明年將在南韓推出自研AI晶片「昇騰950」，旨在為韓企提供輝達(Nvidia)之外的替代選擇。

這位執行長提到他們正在和潛在客戶洽談，但並未透露有哪些客戶。

華為沒有回覆路透社對這項發言的置評要求。

至於另一個利害攸關的議題，則是自從南韓2017年部署以美國為首的飛彈防禦系統之後，北京已實際上禁止了K-pop演唱會。

當時南韓政府允許美國部署終端高空防衛系統(THAAD，又稱薩德反飛彈系統)，中國則大舉抵制南韓商品及娛樂，其中包括停止引入韓國電影、韓劇及K-POP演唱會的「限韓令」。

根據韓聯社上個月的報導，在中國的「限韓令」逾9年後，南韓4大娛樂經紀公司近來已相繼接獲徵詢，內容涉及在中國舉辦K-POP演唱會。

根據南韓媒體報導，K-POP龍頭「SM娛樂公司」(SM Entertainment)執行長，將加入李在明此行的商業代表團。