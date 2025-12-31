解碼國際／告別2025：關稅．熱浪．和平夢

全球各地狂歡慶祝的人們31日將舉杯告別2025年，揮別這個充斥著美國總統川普(Donald Trump)關稅、加薩停火、以及烏克蘭和平希望落空的一年。

揮別好與壞 2025掰掰

這是史上最溫暖的年度之一，令人窒息的高溫引爆了歐洲野火、非洲乾旱、以及東南亞各地的致命豪雨。

澳洲雪梨是最早看到2026年第一道曙光的主要城市之一，然而這座自稱為「世界新年之都」(New Year's capital of the world)的城市，不到2週前才剛發生血腥慘案，讓籌備派對的氣氛蒙上陰影。

一對父子被控12月14日在雪梨邦代海灘(Bondi Beach)的猶太節日「光明節」(Hanukkah)活動中殺害15人，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案。

澳洲放下悲傷 期許光明未來

迎接2026年的新年派對將在當地時間晚上11點(台灣時間晚間8點)默哀1分鐘，而著名的雪梨港灣大橋(Sydney Harbour Bridge)則將籠罩在象徵和平的白色光芒下。

32歲的雪梨居民葛蘭特(Steph Grant)告訴法新社，對很多人來說這是艱辛的一年，希望在2026世界能夠更加光明。

預料將有數十萬人在午夜時分齊聚雪梨海灘，欣賞9噸煙火帶來的花火秀。而安全防備將比平時更為嚴格，全副武裝的警力將在人群中巡邏。

玩偶/天團/羅浮宮 死亡與新生交加

在即將結束的2025年，泡泡瑪特玩偶Labubu風靡全球，巴黎羅浮宮(Louvre)遭大膽竊賊闖入行竊，而南韓流行音樂天團「防彈少年團」(BTS)終於合體回歸。

世界在這一年失去了保育專家珍古德(Jane Goodall)，梵蒂岡則選出了新教宗良十四世(Leo XIV)，而右翼網紅柯克(Charlie Kirk)遇刺身亡暴露出美國嚴重的政治分裂。

川普關稅撼動全球 加薩戰火人道悲歌

美國總統川普(Donald Trump)在2025年1月重返白宮，發動了令全球市場崩潰的關稅戰。從南太平洋上環繞著棕櫚樹的小島到上海規模龐大的工廠，幾乎沒有任何地方能夠毫髮無傷地逃過這波貿易攻勢。

加薩走廊(Gaza Strip)在2年來的戰火摧殘下已大致淪為廢墟，美國的施壓協助以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)達成了脆弱的停火。

哈瑪斯武裝分子在2023年10月7日突襲以色列南部，造成超過1,200人死亡，他們大多是平民。以色列則發動軍事報復行動，根據哈瑪斯控制的加薩衛生部統計，已有7萬多人喪命，其中大部分是平民。聯合國認為這項數據可靠。

2025俄烏停火落空 冀望明年外交突破

以哈雙方都指控對方公然違反停火，令人質疑當地長期穩定的可能性。

至於俄羅斯2022年入侵烏克蘭引爆的戰爭，則將在2026年2月迎來4週年。人們原本希望今年來新一波的國際外交折衝能帶來突破，但俄羅斯在2025年僅剩的最後幾天，斷然否定了任何臨時停火的想法。

在外交使節穿梭於莫斯科、華盛頓與基輔之際，俄烏戰爭仍存在著一個主要障礙：烏克蘭不願放棄領土、俄羅斯也不願歸還。

2026足球迷樂翻 登月/AI話題夯

在未來的12個月，世界舞台將上演著重要的體育賽事、太空旅行、以及有關於人工智慧(AI)的嚴肅問題。

自從最後一次的阿波羅(Apollo)登月任務以來已經超過50年了，而2026可望成為人類再次放眼月球的一年。

美國國家航空暨太空總署(NASA)的「阿提米絲2號」(Artemis II)任務，在億萬富豪馬斯克(Elon Musk)的支持下，計劃發射載人太空船，在為期10天的試航中繞著月球飛行。

而在經過多年來不設限的熱情追捧後，AI正開始面臨與日俱增的審視。

緊張不安的投資人已經開始質疑，持續多年的AI熱潮是否開始像是一場市場泡沫？

運動員們將齊聚義大利著名的多洛米蒂山脈(Dolomites)，參加明年2月的米蘭-柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運(Winter Olympics)滑雪競賽。

而在6月至7月的短暫數週內，各國將為了史上最大規模的世界盃(World Cup)足球賽齊聚一堂。

由美國、加拿大與墨西哥共同主辦的2026年世界盃足球賽，將是史上規模最大的世足賽，首次有48支球隊競逐。從巴西的海灘到紐西蘭的偏遠地區，這場賽事預料將吸引來自全球的數百萬球迷。(編輯：鍾錦隆)