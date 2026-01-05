解碼國際／「唐羅主義」登場 川普介入加深拉丁美洲政治裂痕

委內瑞拉強人領袖馬杜洛(Nicolas Maduro)在美國介入下倒台。在慶祝美國成功抓捕馬杜洛的記者會上，美國總統川普(Donald Trump)直言不諱地闡述美國在拉丁美洲動用武力的觀點，也揭露拉丁美洲深刻的政治分歧；隨著親川普的領導人陸續在區域內崛起，對立陣營的分裂更加明顯。

美聯社報導，美國抓捕並推翻委內瑞拉強人領導人馬杜洛，象徵川普政府在拉丁美洲宣示主導地位行動的震撼性高峰。

就在馬杜洛被押送至美國緝毒局(DEA)紐約拘留中心的幾個小時前，川普宣稱：「美國在西半球的主導地位，將不再受到質疑。」

這一幕為華府與卡拉卡斯好幾個月來不斷升高的對峙畫下震撼句點，也喚醒了外界對美國過往公然干預該區域的歷史記憶。

川普自去年1月以來，下令對加勒比海疑似運毒船隻發動打擊，並對委內瑞拉石油出口實施海上封鎖，以及介入宏都拉斯與阿根廷的選舉。他並將墨西哥灣(Gulf of Mexico)更名為「美國灣」(Gulf of America)。

他結合關稅、制裁與軍事力量，向拉美領導人施壓，以推進政府打擊毒品走私、阻止移民、確保戰略性天然資源，以及對抗俄羅斯與中國影響力的目標。

川普並將這項強勢外交政策命名為「唐羅主義」(Donroe Doctrine)，這項名稱源自19世紀總統門羅(James Monroe)主張美國應主導自家的勢力範圍(sphere of influence)。

這項政策已將整個半球劃分為盟友與對手。華府智庫「拉丁美洲華盛頓辦公室」(Washington Office on Latin America)中南美洲計畫主任桑切斯(Gimena Sanchez)表示：「川普政府正以多種方式試圖重塑拉丁美洲政治，他們正在整個區域展現強硬姿態。」

美國抓捕馬杜洛行動 凸顯拉丁美洲分裂

3日的一連串戲劇性發展，包括抓捕馬杜洛以及川普誓言華府將「接管」委內瑞拉，並掌控該國石油產業，進一步激化拉丁美洲的兩極對立。

在阿根廷，被視為川普意識形態同道中人的總統米雷伊(Javier Milei)，將美國描述為捍衛「民主、生命、防衛自由與財產」。他並說：「另一邊，則是那個毒品恐怖分子與血腥獨裁政權的共犯，這個政權一直是我們地區的癌症。」

其他中南美洲右翼領導人也在馬杜洛下台之際紛紛表態，表示他們在意識形態上與川普親近立場。

在厄瓜多，保守派總統諾波亞(Daniel Noboa)對所有追隨馬杜洛導師、玻利瓦革命(Bolivarian revolution)領袖查維斯(Hugo Chavez)的人發出警告：「你們的體系將在這整個大陸徹底崩解。」

在智利，由於對委內瑞拉移民問題的憂慮，導致左翼政府輸掉上個月的大選而下台。極右翼候任總統卡斯特(José Antonio Kast)稱，美國對委內瑞拉的突襲行動是「對整個地區的好消息」。

但拉丁美洲的左翼總統，包括巴西總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)、墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)、智利總統柏瑞克(Gabriel Boric)以及哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)則對他們眼中的美國霸凌行為表達嚴重關切。

魯拉表示，這項突襲行動樹立「極其危險的先例」。薛恩鮑姆警告，此舉「危及區域穩定」。柏瑞克指出，美國的行動「違反了國際法的一項核心支柱」。裴卓則說，此舉為「對委內瑞拉與整個拉丁美洲主權的侵略」。

川普過去曾因這4位領導人未配合其要求而祭出威脅和懲罰，同時也對其他展現忠誠的盟友給予支持和救助。

美國干預歷史壟罩

在2000年初，拉美爆發向左轉的「粉紅浪潮」，魯拉是如今仍執政掌權的少數左翼代表。對於魯拉等左翼領導人，川普在委內瑞拉的軍事行動「讓人想起對拉丁美洲政治最惡劣的干預時刻」。

這些歷史時刻包括：為促進聯合水果公司(United Fruit Company)等美國企業的利益，美軍在20世紀初佔領中美洲與加勒比海國家；以及在1970年代，華府為抵禦蘇聯影響力，支持阿根廷、巴西、智利、巴拉圭與烏拉圭的軍事獨裁政權。

馬杜洛垮台所引發的歷史迴音，不僅激起川普左翼對手的強烈譴責與街頭抗議，也讓部分親密盟友出現不安反應。

向來力挺川普的薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)這次異常沉默。這個國家至今仍背負著美國過往支持獨裁政權、以及與左翼游擊隊爆發血腥內戰所留下的歷史創傷。布格磊在3日馬杜洛遭到抓捕後，僅發布一則帶有嘲諷意味的迷因，並未如其他右翼領袖般表現出歡欣鼓舞的態度。

在玻利維亞，由於美國支持的毒品戰爭所留下血腥記憶，反美情緒仍根深蒂固。新任保守派總統巴斯(Rodrigo Paz)肯定馬杜洛被移除，因為這「實現了」委內瑞拉人民試圖將獨裁者拉下台的「真正民意」。馬杜洛宣稱贏得2024年大選，但這場選舉結果普遍被認為存在嚴重舞弊。

拉美向右轉 不順從者被川普點名

川普政府對委內瑞拉的攻擊，也延伸他更廣泛的戰略：即在拉丁美洲建立盟友網絡，或至少是順從他的政府。

拉美近期掀起向右轉浪潮。從智利到宏都拉斯的總統選舉，可以看到強硬派、類似川普風格的領導人上台；他們反對移民、強調治安，並承諾回到一個未受全球化與「覺醒文化」影響的美好過去。

智庫大西洋理事會(Atlantic Council)資深研究員葛瑞(Alexander Gray)表示：「川普將在這個半球尋找與他共享更廣泛意識形態的盟友與夥伴國家。」

未共享這套意識形態的國家則在這個週末被點名警告。川普表示，古巴共產政府「看起來已準備好垮台」。他抨擊薛恩鮑姆未能剷除墨西哥販毒集團，稱「墨西哥必須做點什麼」。他也重申過去對裴卓的指控，稱他「喜歡製造古柯鹼」，並警告說「他不會再做這件事太久了」。

川普4日在空軍一號上對記者說：「我們的目標，是讓周邊國家都能正常運作、取得成功，讓石油能真正被開採出來。」「這是我們的半球。」