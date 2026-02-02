解碼國際／壯志與夢 38歲的喬科維奇退場時刻已近？

法新社今天(2日)報導，塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)1日結束今年在澳洲網球公開賽(Australian Open)的征戰，戰績仍維持在24座大滿貫賽(Grand Slam)單打冠軍。然而，他還有多少機會挑戰創紀錄的第25座大滿貫冠軍，也再度引發質疑。

壯志不老

這位38歲的網球名將始終駁斥有關退休的傳言，他在2024年勇奪奧運男單金牌後，形容這「可能」是他生涯「最大的體育成就」，但也說他41歲時仍可能在2028年洛杉磯奧運尋求衛冕。

不過，在1日激戰4盤仍敗給西班牙籍世界球王艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)之後，喬科維奇暗示他可能不會重返這項在墨爾本(Melbourne)舉行的公開賽。

他在拉佛球場(Rod Laver Arena)告訴觀眾們，「天曉得明天會發生什麼事，更別說6個月或12個月之後了」。「因此這是很棒的一段旅程，我愛你們」。

喬科維奇曾贏得創紀錄的10次澳網冠軍，在1日之前他從不曾在澳網決賽中飲恨。然而，這次他無緣摘下生涯第11座澳網男單金盃。

儘管在澳網寫下豐功偉業，但喬科維奇和墨爾本球迷的關係並非一直融洽。他在1日表示，「我最後想說的是，你們、特別是最後這幾場比賽的球迷們，給了我從未在澳洲體驗過的東西」。

喬科維奇說，他感受到球迷給予的熱愛、支持與正能量，這些年來他一直試著用精彩球技來回報。

這聽來有告別演說的味道，不像只是對落敗的情緒反應。

喬科維奇表示，他準備了兩份演說，一個獲勝版，一個落敗版。

成績下滑

喬科維奇在2023年的美國網球公開賽(US Open)摘下他的第24座大滿貫冠軍，和澳洲傳奇女將寇特(Margaret Court)並列大滿貫賽24座單打冠軍的歷史紀錄。

但年齡漸長和傷痛纏身，加上球王艾卡拉茲和世界排名第二的辛納(Jannik Sinner)崛起，讓他難以再奪下大滿貫冠軍。

在1日之前，他上次打進大滿貫決賽是在2024年，當時他在溫布頓(Wimbledon)決賽中也是敗在艾卡拉茲拍下。

喬科維奇在2025年闖進了4大滿貫賽的所有準決賽，然而他也止步於此。

今年，寶刀未老的喬科維奇重現當年風采，在1月30日的澳網4強賽苦戰5盤，擊敗了尋求衛冕的義大利好手辛納。

他在經過4小時9分鐘的馬拉松大戰後，拍落比自己年輕14歲的辛納，讓辛納無緣締造澳網三連霸的紀錄。而喬科維奇只要再下一城，就能獨占大滿貫單打冠軍數歷史紀錄。

然而，喬科維奇的氣勢只延續到對戰艾卡拉茲的第一盤，激戰3小時又2分鐘後，艾卡拉茲最終以2比6、6比2、6比3、7比5戰勝大會第4種子、前球王喬科維奇。

喬科維奇也坦承，他自己原先也沒料到能再度闖進入大滿貫決賽。

始終相信

在西班牙球星納達爾(Rafael Nadal)2024年正式退休之後，喬科維奇雖然讚揚納達爾的輝煌紀錄將永垂不朽，但也表示他無意追隨「蠻牛」腳步。當時喬科維奇告訴記者說，他不知道未來會怎樣，他只是有點試著順其自然，看看自己在特定時刻的感受。

這位前球王一心都是夢寐以求的第25個大滿貫冠軍，但他或許會發現，自己的絕佳機會已經溜走。

他是墨爾本球場(Melbourne Park)無庸置疑的王者，而拉佛球場則是他拿下最多勝利的賽場。

這位澳網第4種子選手能一路闖進決賽可說是好運連連。大會第16種子門西克(Jakub Mensik)因傷退賽讓他不戰而勝提前闖進澳網8強。接著大會第5種子義大利小將穆薩提(Lorenzo Musetti)在以6比4、6比3、1比3領先時因傷退賽，讓喬科維奇得以絕境逃生。

不過，他在今年澳網擊敗了辛納闖進決賽，但在激戰5盤後，要再來一次馬拉松大賽上漲大驚喜，顯然已是力不從心。

喬科維奇表示，整體而言，這絕對是一次精彩的澳網比賽。他知道奪冠之路勢必會碰上艾卡拉茲和辛納，而他擊敗了其中一位，這已經很棒了，這比他在去年的大滿貫賽更進一步。

「這非常好，令人深受鼓舞。但，你知道的，這對我還不夠」。

那麼，這位史上最偉大的球員之一，接下來有什麼打算呢？

不論征戰球場還剩下多少時間，喬科維奇都不會放棄第25座大滿貫冠軍的目標，即便已是今非昔比。

喬科維奇在提到最終超越寇特時表示，「我始終相信我可以」。「否則，我就不會來比賽了」。(編輯：宋皖媛)