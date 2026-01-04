解碼國際 / 川普喊話「賺大錢」 美國介入委內瑞拉石油產業前景複雜

在美國攻擊委內瑞拉，抓捕總統馬杜洛(Nicolas Maduro)後，美國總統川普(Donald Trump)3日表示，在美國支持下，委內瑞拉的石油產業將「賺進大把鈔票」。紐約時報(NYT)報導，川普此言顯示華府意圖介入該國能源部門，但重建委國石油產業成本高昂、進展緩慢，且充滿政治風險。

川普3日在記者會上指出，美國大型石油公司可投入數十億美元，修復委內瑞拉破敗的石油基礎設施並重振產量，為委內瑞拉創造收入。他並形容，委國的石油產業在多年管理失當後，已「徹底失敗」，「現在的產量幾乎等於沒有」。

紐時報導指出，川普似乎依賴美國對委內瑞拉石油產業的干預，來協助該國轉型，但這項構想可能會被證明既複雜且昂貴。

委內瑞拉產油量有多少？

委內瑞拉擁有全球估計最大的石油儲量，但目前日產量僅約100萬桶，約占全球總產量的1%。

此外，委內瑞拉多數原油屬於「重質原油」(heavy crude)，比大多數原油更黏稠，開採與煉製成本高，污染也較嚴重。

儘管委內瑞拉石油產業近年來略有復甦，但產量仍遠低於2010年代初期、每日超過200萬桶的水準。

委內瑞拉石油產業現況

委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)缺乏擴大產量所需的資金與專業能力。根據能源研究業者「能源面向公司」(Energy Aspects)近期的報告，委內瑞拉油田老化嚴重，其他問題包括長期鑽探不足、基礎設施破敗、頻繁停電以及設備遭竊等。美國已對委內瑞拉石油實施制裁，目前主要出口目的地為中國。

雪佛龍(Chevron)是目前仍在當地營運的主要西方石油公司，產量約占委內瑞拉總產量的四分之一。在其他公司於21世紀初相繼撤出委內瑞拉時，雪佛龍選擇留下，認為情勢終有好轉的一天。

在馬杜洛及其妻子佛羅雷斯(Cilia Flores)3日於美軍行動中遭抓捕後，雪佛龍表示，該公司正設法確保其員工與營運設施的安全。

是否仍有西方石油公司在當地營運？

這家總部位於休士頓的石油巨頭自1923年起在委內瑞拉營運，目前在當地有5項陸上與離岸石油生產計畫。

雪佛龍發言人史雷格爾(Kevin Slagle)表示：「我們在委內瑞拉已有超過一世紀的歷史，我們支持一個促進穩定與經濟復甦、和平且合法的轉型。」「我們準備在此期間與美國政府展開建設性合作，利用我們的經驗和影響力來加強美國​​的能源安全。」

不過，雪佛龍稍後表示先前的說法有誤，並發布新版聲明，刪除提及美國政府的內容，改稱：「我們將持續完全遵守所有相關法律與法規進行營運。」

理論上，若美國石油公司能擴大進入委內瑞拉，或許能夠幫助該國石油產業逐步扭轉頹勢。 但「能源面向公司」地緣政治主管布朗茲(Richard Bronze)說：「但這並非易事。」

美國欲介入委內瑞拉石油 提升產能非易事

分析人士表示，提高委內瑞拉產量的成本可能相當高昂。「能源面向公司」估計，若要增加至每日50萬桶原油產量，至少需投入約100億美元，並耗時約2年。

該機構指出，若要進一步大幅增產，需要「多年、數百億美元的投資」。

分析人士也認為，推翻委內瑞拉政府可能為美國石油公司帶來機會，但同時也可能讓它們捲入一個混亂難解的局勢。

投資銀行RBC資本市場(RBC Capital Markets)大宗商品主管克羅夫特(Helima Croft)在一份投資報告中寫道，川普施加的壓力，可能迫使這些公司在重整委國石油產業方面，「扮演準政府角色」。

克羅夫特並補充說，要實際削弱委國軍方對石油產業及整體經濟的影響力，「恐怕相當有挑戰性」。(編輯：許嘉芫)

