解碼國際／川普尋求終結俄烏戰爭 歐洲影響談判籌碼有限

美國總統川普(Donald Trump)正加緊推動俄烏達成協議、終結這場已持續3年多的戰爭；然而，歐洲各國擔心，最終敲定的協議恐怕無法如他們所設想的懲罰或削弱發動入侵的俄羅斯，反而可能讓歐洲大陸的安全面臨更高風險。

法新社今天(2日)報導指出，歐洲甚至可能不得不接受美國與俄羅斯之間日益增長的經濟夥伴關係。大多數歐洲國家政府與北約都認為，莫斯科是歐洲安全的最大威脅來源。

美國先前提議的28點和平計畫被認為嚴重偏向俄羅斯的利益，儘管烏克蘭和歐洲盟友成功地抵制了其中部分強烈親俄的內容，但最終達成的任何協議仍然可能給歐洲大陸帶來重大風險。

法新社指出，歐洲對這項談判中的協議影響力有限，這在很大程度上是因為歐洲缺乏足夠的實力來主導協議條款。

在週末於美國佛羅里達州舉行的美烏官員會談中，歐洲沒有派代表出席。而當美國特使魏科夫(Steve Witkoff)今(2)日前往莫斯科與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin) 會面時，歐洲也只能在遠處旁觀。

智庫「布魯塞爾地緣政治研究中心」(Brussels Institute for Geopolitics)主任米德拉爾( Luuk van Middelaar)表示：「我的感覺是，人們正逐漸意識到，最終會達成一項糟糕的協議。」

他補充說：「川普顯然想要一項協議。令歐洲人感到極度不安的是…他想要的協議是按照大國邏輯所制定的：『我們是美國，他們是俄羅斯，我們都是大國。』」

盧比歐安撫歐洲

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)則試圖安撫歐洲各國。他表示，在任何和平協議中，關於北約(NATO)與歐盟將扮演的角色，歐洲都將會參與其中討論。

但他的保證難以讓歐洲外交官感到安心。他們表示，俄烏和平協議的各個方面都會影響到歐洲，從可能的烏克蘭割讓領土及美俄經濟合作。

此外，最新發展讓歐洲擔憂，美國對於北約安全承諾是否可能動搖。美國是北約的傳統保護者，華府的安全承諾涵蓋核保護傘、部署各項武器系統，以及派駐上萬駐軍等。

德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)上週表示，歐洲已經不知道「未來我們還能信任哪些聯盟，哪些聯盟會是持久的」。

儘管川普先前曾批評北約，但他在今年6月重申，對北約及其第五條共同防禦條款的承諾，以換取歐洲國家增加國防開支。

但盧比歐預計將缺席本週在布魯塞爾舉行的北約外長會議，可能會加劇歐洲的不安；人們擔心，北約東翼國家將成為莫斯科的下一個目標。

德國外交部長瓦德福(Johann Wadephul)上週表示：「我們的情報部門明確告訴我們，俄羅斯至少仍保留了對北約開戰的選項。最晚在2029年。」

烏克蘭若割讓領土 歐洲憂普丁將更大膽

歐洲官員表示，他們仍沒有看到任何跡象顯示普丁想要結束對烏克蘭的入侵。他們並擔心，任何不尊重烏克蘭領土完整的協議都將助長俄羅斯再次發動侵略。

不過現在看來，任何和平協議都可能至少讓莫斯科繼續控制其用武力奪取的烏克蘭領土，無論邊界是否將正式改變。

川普政府也沒有斷然否認俄羅斯對其餘頓巴斯地區(Donbas)的主權聲索，儘管莫斯科在近4年的戰爭後仍未完全佔領該地區。

此外，川普和其他美國官員已明確表示，他們認為一旦戰爭結束，與莫斯科達成商業交易將帶來巨大的機會。

歐洲官員擔心，結束對俄羅斯制裁，使其恢復與西方的聯繫，將讓莫斯科獲取至少數十億美元來重整其軍隊。

川普主導和平協議談判 歐洲苦無籌碼

儘管自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲已向烏克蘭提供了約1,800億歐元(2092.3億美元)的援助，但歐洲領導人仍難以對談判中的和平協議施加強力影響。

不過，歐盟擁有一個潛在的巨大籌碼，可以凍結在歐盟境內的俄羅斯資產。但歐盟領導人迄今未能針對這項作法達成一致。這項提議目的在使用俄羅斯被凍結的資產，向烏克蘭提供1,400億歐元貸款，以維持基輔的運轉，並使其有能力在未來2年內繼續戰鬥下去。

另外，為了展現硬實力，由法國和英國領導的「自願聯盟」(coalition of the willing)承諾部署一支「安全保證部隊」至烏克蘭，作為戰後對烏克蘭安全保障的一部分。

俄羅斯已經拒絕這支部隊的部署。但即便真的部署這支部隊，其規模預計很小。這支部隊的目的在於強化基輔的軍事力量，而非獨自保護烏克蘭，並且必須得到美國的支持。

華府智庫德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund of the United States)負責跨大西洋安全的高級副總裁梅傑(Claudia Major)表示：「歐洲人現在正在為過去幾年沒有投資軍事能力付出代價。」。「歐洲人沒有參與到談判。因為，用川普的話來說，他們沒有籌碼。」(編輯：許嘉芫)

