解碼國際／川普政府如虎口 抵制世界盃美國賽事呼聲四起

國際足球總會(FIFA)前主席布萊特(Sepp Blatter)26日加入呼籲抵制行列，因為美國總統川普(Donald Trump)及其政府在國內外的所作所為，反對在美國舉行世界盃(World Cup)賽事。

抵制美國世足賽事

布萊特是最新一位對美國作為主辦國是否適當提出質疑的國際足球人士。他在X平台發文呼籲抵制，支持瑞士刑法專家畢斯(Mark Pieth)上週接受瑞士媒體訪問時的說法。

畢斯是專精於白領犯罪的律師與反貪腐專家，並在10年前擔任監督FIFA改革的獨立管理委員會(Independent Governance Committee)主席。布萊特則在1998-2015擔任FIFA主席，他在一項貪腐調查中辭職。

建議球迷遠離美國

畢斯在受訪時表示，「如果把我們討論的一切都考慮進去，那麼給球迷的建議只有一個：離美國遠遠的！反正電視轉播更好看。而且球迷們到了美國之後要有心裡預期，如果不能讓官員滿意的話就要立即搭機回家。這還是如果他們走運的話」。

畢斯表示，在當年蘇聯入侵阿富汗後，有不少國家拒絕參加莫斯科奧運，他認為現在的潛在威脅要比當時大 。

布萊特則在X發文引述畢斯的話並補充說，「我認為畢斯質疑本屆世界盃是對的」。

川普政府作為令人憂

美國、加拿大和墨西哥將從6月11日至7月19日共同舉辦本屆世界盃。

國際足球界對美國的憂心，源自於川普在格陵蘭(Greenland)的擴張主義立場、旅行禁令、以及在美國城市─特別是明尼阿波利斯(Minneapolis)對移民與移民執法抗議人士的強硬手段。

由於歐洲各國政府與美國關係緊張，部份人士開始呼籲歐洲球隊抵制2026世界盃。政界人士、球迷和足球界高層認為，川普政府的一系列措施，特別是在格陵蘭問題上，使得歐洲球隊參加本屆世界盃變得困難。

丹麥尚未呼籲抵制

根據德國之聲(DW)報導，丹麥社會民主黨(Social Democrats)的文化、媒體和體育事務發言人顏森(Mogens Jensen)說，丹麥目前尚未呼籲抵制。格陵蘭是丹麥的自治領土。

他表示，「就我們政黨和我個人來說，我們認為抵制是最後才應該採取的手段之一」。但他也補充說，如果川普最終決定入侵是他實現目標的途徑，情況就不得不有所改變。「坦白說，是的，如果這種情況真的發生，那麼討論抵制就非常非常有其必要了」。

顏森說，「如果發展成真正的衝突，這種情況就很可能發生。而我誠心希望不會走到這一步」。

而德國足協副主席格特利希(Oke Göttlich)23日在接受漢堡早報(Hamburger Morgenpost)訪問時也說，是認真考慮抵制這場世界盃的時候了。

旅行禁令造成球迷混亂

川普政府宣布的旅行禁令在2週前讓來自非洲兩大足球國家─塞內加爾和象牙海岸的球迷們陷入混亂，因為此舉等於實際上禁止他們赴美為國家隊加油，除非他們原本就有美簽。

根據美方的公告，美國政府「對那些在篩檢、審核及資訊共享方面存在明顯、持續且嚴重缺陷國家的公民擴大並加強入境限制，以保護美國免受國安和公共安全威脅」。

至於來自伊朗和海地的球迷也將被禁止入境美國─這兩國也已晉級世界盃，他們被列入川普政府宣布的初始旅行禁令名單中。 (編輯:柳向華)