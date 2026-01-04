解碼國際／川普政府突襲委內瑞拉 逮捕馬杜洛是否合法？

美國在3日凌晨採取軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)，這是美國總統川普(Donald Trump)長達數個月施壓行動的最終結果，此舉也遭到部分國際領袖的譴責。

根據美國官員，馬杜洛將被移送至紐約接受刑事審判。

這起事件為何？

美軍3日攻擊委內瑞拉，並逮捕了馬杜洛與他的妻子。馬杜洛被廣泛譴責為非法領導人。

川普一直敦促馬杜洛放棄權力，並指控他支持被華盛頓指定為恐怖組織的販毒集團，宣稱他們應該為成千上萬因為使用非法毒品而致死的美國人負責。

廣告 廣告

自去年9月以來，美軍已經在加勒比海和太平洋、至少30起針對疑似毒品走私船的攻擊中擊斃了超過100人。法律專家表示，此舉可能違反了美國法律和國際法。

美國如何辯護？

美國當局表示，司法部尋求軍事協助以逮捕馬杜洛。馬杜洛與他的妻子、兒子、兩名政治領導人，以及一名據稱是國際幫派領袖的人士，已經被紐約陪審團起訴。他們被指控犯下與恐怖主義、毒品和武器相關的罪名。

美國司法部長邦迪(Pam Bondi)在社群媒體上表示，被告「將很快在美國本土的美國法院上，接受美國司法公正的全面制裁。」

在記者會上，川普譴責委內瑞拉竊取美國石油利益，並表示華盛頓將收回它們，並計劃管理委內瑞拉一段時間。他沒有提供具體細節。

國際法專家指出，川普政府混淆了法律問題，既宣稱這項行動是針對性的執法任務，又聲稱這是美國長期控制委內瑞拉的前奏。

東北大學(Northeastern University)憲法學教授保羅(Jeremy Paul)說：「你不能說這是一項執法行動，隨後又改口說現在我們需要管理這個國家」，「這完全說不通。」

法律規定為何？

美國國會擁有權力宣戰，但總統是三軍統帥，兩黨的總統都曾經以規模有限且符合國家利益為由，為採取軍事行動辯護。

川普的幕僚長威爾斯(Susie Wiles)去年年底接受浮華世界(Vanity Fair)雜誌訪問時表示，如果川普授權在委內瑞拉採取一些地面活動，他需要獲得國會的批准。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)表示，國會在3日的行動前並沒有被知會。

國際法禁止在國際關係中使用武力，除了少數的例外情況，例如獲得聯合國安全理事會(U.N. Security Council)授權或採取自衛行動。

法律專家指出，毒品走私和幫派暴力被認為是犯罪活動，但不符合國際公認的武裝衝突標準，不足構成採取軍事行動的理由。

哥倫比亞大學法學院國安法教授瓦克斯曼(Matthew Waxman)指出：「只憑刑事起訴不能賦予政府動用武力推翻外國政府的權力，政府也可能會以自我防衛為由進行辯解。」

自2019年以來，美國沒有承認馬杜洛為委內瑞拉的合法領導人，因為美國認為大選存在舞弊行為。

是否有先例？

美國曾經在利比亞等外國逮捕犯罪嫌疑人，但這獲得了當地政府的同意。儘管政府宣稱馬杜洛是非法領袖，華盛頓並未承認其他能夠授權逮捕馬杜洛的委內瑞拉領袖

1989年，美國在類似的情況下逮捕了巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉(Manuel Antonio Noriega)。諾瑞嘉因為與毒品有關的罪名被起訴，華盛頓表示，在巴拿馬部隊殺害了一名美國士兵後，採取這項行動是為了保護美國公民。

美國也指控諾瑞嘉是非法領導人，並承認諾瑞嘉的競爭對手是該國領導人。

宏都拉斯前總統葉南德茲(Juan Orlando Hernández)在2022年被引渡至美國，隨後因為毒品相關罪名被定罪，並被判刑45年。川普在去年12月赦免了葉南德茲。

但法律專家懷疑，美國對委內瑞拉採取的行動可能會面臨任何實質的問責，即使這些行動不合法，因為國際法缺乏有效的執法機制。

保羅說：「很難想像有任何法律機構可以對政府實施實際的懲罰。」(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

美逮捕馬杜洛 學者：支持法治核心國際秩序

美軍突襲抓捕馬杜洛 歷經數月籌備、動用逾百架飛機

委內瑞拉官邸到紐約拘留所 美神速拘捕運送馬杜洛