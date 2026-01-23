解碼國際／川普為何要格陵蘭？看看中俄在北極圈做什麼

法新社22日報導，儘管俄羅斯和中國強烈否認美國總統川普(Donald Trump)所聲稱佔領格陵蘭的任何計畫，但兩國都重視北極的戰略價值，並尋求加強在該地區的存在。

俄羅斯與中國自2010年代以來開發的「北方海路」(Northern Sea Route)真實存在，正如俄軍在北極地區能力的強化一樣。「北方海路」由於氣候暖化而成為可能。

以下列出關於俄羅斯與中國在該地區的存在可能如何發展的主要資訊。

北方海路

廣告 廣告

俄羅斯認為北極對其與亞洲貿易的成長至關重要，包括抵銷西方對其石油與天然氣制裁的影響。這些制裁是在克里姆林宮(Kremlin)2022年入侵烏克蘭後所實施。

莫斯科希望最大限度地利用北方海路進行航運，由於氣候變遷導致的融冰，使得船隻更容易通過該航道。

這條航道沿著俄羅斯的北極海岸線延伸，距離格陵蘭很遠。莫斯科希望透過連接大西洋、太平洋和北極海，增加俄羅斯石油向東南亞的運輸量。

為此，俄羅斯建造了世界上唯一的一艘核動力破冰船，這能夠清除航線上的厚冰，為貨船開路。

在發起對烏克蘭的行動數月後，莫斯科表示，仍打算開發這條航線，並批准了一項到2035年以前價值約200億歐元(234億美元)的投資計劃。俄羅斯過去4年來的主要焦點仍在烏克蘭戰爭。

但就目前而言，透過這條航線進行的貿易仍然成本高昂且複雜。

其貨運量遠不及每年通過蘇伊士運河(Suez Canal)的數億噸貨物。

根據俄羅斯新聞社(Ria-Novosti)引用的官方數據，2025年，透過北方海路運輸的貨物量為3,700萬噸，年減2.3%。

中國在2018年啟動了「極地絲綢之路」(Polar Silk Road)計畫，這是其跨國基礎設施倡議的北極版。

北京的目標是到了2030年，能成為「極地強國」，且已在冰島和挪威建立了科學研究站。

俄羅斯加強北極部隊

軍事方面，北極地區也是莫斯科的戰略優先重點。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)去年3月曾說：「俄羅斯從未在北極威脅過任何人。」

他補充道：「但我們密切觀注局勢發展，透過加強武裝力量和現代化軍事基礎設施，來打造相應的應對措施。」

2021年，莫斯科宣佈已在俄羅斯遠北地區的法蘭約瑟地(Franz Josef Land)群島建造了一條約3.5公里長的跑道，適用於包括核武轟炸機在內的各種飛機。

2019年，俄軍宣佈在北極地區部署了最新一代S-400防空系統，並在新地島(Novaya Zemlya)群島開設了新的雷達基地。

2025年9月，負責俄羅斯北極地區的俄羅斯北方艦隊(Northern Fleet)進行了新的軍事演習，演習內容包括部隊登陸和從艦艇與核子潛艦上進行射擊。

中國在北極的軍事存在雖然規模不大，卻也不斷成長，主要是自2022年以來與俄羅斯的合作。

2024年，俄羅斯和中國的轟炸機在亞洲和美洲大陸交界區進行了聯合巡邏，距離美國阿拉斯加州不遠。

中國還經營了多艘配備有迷你潛艇的破冰船，這些迷你潛艇能夠繪製海底地圖，具有潛在的軍事用途。

北京方面也擁有北極觀察衛星，雖然其堅稱是用於科學目的。(編輯：陳士廉)